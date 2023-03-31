"Таке було, коли приїжджав Байден": у Києві утворився багатокілометровий затор (фото)

Водії повідомляють про перекриття вулиць.
У Києві зранку 31 березня утворився багатокілометровий затор на проспекті Перемоги у бік центру. На відео з місця, опублікованих в Мережі, видно, що пасажири навіть виходять з громадського транспорту через ускладнення руху.
Як повідомили ТСН.ua в патрульній поліції Києва, затор утворився через ДТП.
"Зараз вже затору того немає. За попередньою інформацією, зранку була аварія. Її оформили і все", - розповів пресофіцер управління патрульної поліції Андрій Молокоєдов.
Водії в Мережі також повідомляють нібито про перекриття руху бульваром Тараса Шевченка та іншими вулицями. У поліції цю інформацію уточнюють.
Кияни пригадують, що востаннє такий величезний затор в столиці утворився під час візиту президента США Джозефа Байдена. Тоді пасажирам радили користуватися метрополітеном, щоб не стояти в заторах.
Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, рівно рік, як Збройні сили України звільнили Бучу на Київщині. Місто перебувало під російською окупацією 33 дні.
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