"Вперше від початку війни": РФ масовано атакувала одну з областей України, загинула вся сім'я

Наслідки атаки по Львівщині

Львівська область зазнала масованого обстрілу. Росія атакувала область «Шахедами» та крилатими ракетами. Один із снарядів влучив у житловий будинок у селі Лапаївка.

Загинула ціла родина — четверо людей, серед них і п’ятнадцятирічна дівчинка.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Від будинку у селі Лапаївка під Львовом залишилися тільки цегла. Його повністю знесло — до фундаменту.

Під руїнами тут в одну мить загинула ціла родина — троє дорослих і п’ятнадцятирічна дівчинка. Ще одного члена сім’ї рятувальники дістали живим — нині він у лікарні. Також шпиталізували ще двох мешканців сусідніх будинків.

«Вдалося нашим підрозділам врятувати 4 людей. Ми їх знімали із верхніх поверхів. І також довелося людей діставати з-під завалів, які опинилися під час атаки», — каже прессекретар ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

Обстріл Львівщини був найпотужніший від початку війни. Росіяни запустили десятки «шахедів» і ракет. Частину збили сили ППО, але кілька все ж долетіли. Мешканці села, яке найбільше постраждало, кажуть — це була пекельна ніч.

«Було гучно, але як страшно, я весь час до цього готова була. Я казала брату, це питання часу, коли прилетіти може тут», — каже мешканка Лапаївки Галина Клух.

Вибухова хвиля прокотилася далі — десятки будинків із вибитими шибками, зруйнованими дахами й дверима. Люди зранку заклеюють вікна плівкою, щоб бодай трохи захистити оселі.

Одночасно росіяни вдарили й по промислових та енергетичних об’єктах області. У Львові пошкоджені склади, гаражі, станція техобслуговування й об’єкти енергетичної інфраструктури.

Загорівся індустріальний парк — цивільний об’єкт без військового призначення. Уламками пошкодило також школу й дитячий садок. Через густе задимлення мешканців просили не відчиняти вікна, а громадський транспорт відновив рух лише зранку.

По місту й околицях досі знаходять уламки ракет і дронів. Їх просять не чіпати й одразу повідомляти поліцію.

