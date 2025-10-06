ТСН у соціальних мережах

"Вперше від початку війни": РФ масовано атакувала одну з областей України, загинула вся сім'я

Росія масовано атакувала Львівську область.

Марія Кужик
Наслідки атаки по Львівщині

Наслідки атаки по Львівщині

Львівська область зазнала масованого обстрілу. Росія атакувала область «Шахедами» та крилатими ракетами. Один із снарядів влучив у житловий будинок у селі Лапаївка.

Загинула ціла родина — четверо людей, серед них і п’ятнадцятирічна дівчинка.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Від будинку у селі Лапаївка під Львовом залишилися тільки цегла. Його повністю знесло — до фундаменту.

Під руїнами тут в одну мить загинула ціла родина — троє дорослих і п’ятнадцятирічна дівчинка. Ще одного члена сім’ї рятувальники дістали живим — нині він у лікарні. Також шпиталізували ще двох мешканців сусідніх будинків.

«Вдалося нашим підрозділам врятувати 4 людей. Ми їх знімали із верхніх поверхів. І також довелося людей діставати з-під завалів, які опинилися під час атаки», — каже прессекретар ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

Обстріл Львівщини був найпотужніший від початку війни. Росіяни запустили десятки «шахедів» і ракет. Частину збили сили ППО, але кілька все ж долетіли. Мешканці села, яке найбільше постраждало, кажуть — це була пекельна ніч.

«Було гучно, але як страшно, я весь час до цього готова була. Я казала брату, це питання часу, коли прилетіти може тут», — каже мешканка Лапаївки Галина Клух.

Вибухова хвиля прокотилася далі — десятки будинків із вибитими шибками, зруйнованими дахами й дверима. Люди зранку заклеюють вікна плівкою, щоб бодай трохи захистити оселі.

Одночасно росіяни вдарили й по промислових та енергетичних об’єктах області. У Львові пошкоджені склади, гаражі, станція техобслуговування й об’єкти енергетичної інфраструктури.

Загорівся індустріальний парк — цивільний об’єкт без військового призначення. Уламками пошкодило також школу й дитячий садок. Через густе задимлення мешканців просили не відчиняти вікна, а громадський транспорт відновив рух лише зранку.

По місту й околицях досі знаходять уламки ракет і дронів. Їх просять не чіпати й одразу повідомляти поліцію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Загинула ВСЯ РОДИНА! Львівщина ЗАРАЗ - наживо з місця удару

