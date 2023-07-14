"Таке враження, що вона досі зі мною": як у Вінниці вшановують жертв ракетного удару 14 липня

14 липня- річниця російського теракту у Вінниці. Сьогодні зранку на площу Перемоги у Вінниці прямують люди з різних районів міста. Рік тому саме по жвавому середмістю росіяни скерували ракети.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Вінниця вшановує загиблих від російського теракту

Будівлі, в які влучили ракети, і досі стоять розтрощені. Нині поруч із ними - стела пам'яті. На ній символічні 29 білих голубів - саме стільки людей рік тому тут вбили росіяни.

Серед загиблих - Дмитрієва Єлизавета 4 роки, Даценко Володимир 34 роки, Ковальчук Павло 35 років, Олексів Галина 29 років, Ректута Вікторія 35 років.

Момент прильоту трьох російських "Калібрів" тоді зафіксувала камера спостереження. На кадрах видно: люди прогулюються, їдуть на велосипедах, прямують до сусідньої клініки. І не знають, що це їхні останні хвилини життя. Удар - і вибухова хвиля зносить усе на своєму шляху.

Дві ракети влучили у будинок культури, де планувався благодійний концерт, третя вдарила по площі поблизу медичного центру. У вогняному пеклі опинились десятки людей.

Я ніколи цього не забуду - мати вбитої 4-річної Лізи

Кадри із закривавленим дитячим візочком тоді облетіли увесь світ. Під час російського теракту на місці загинула 4-річна Ліза. Її маму лікарі змогли врятувати, сьогодні жінка тут - з оберемком троянд.



"Йшли від логопеда, все пам'ятаю, але не можу про це говорити, я це ніколи не забуду, це буде завжди зі мною", - каже мама Лізи - Ірина Дмитрієва.

Вбита 4-річна Ліза

8-річний Роман переніс десятки операцій

У той день росіяни вбили і 8-річного Кирила, який втік з окупованого Херсона. А ще 7-річного Максима: він із мамою приїхав до стоматолога у той самий медичний центр, куди влучила ракета. Дивом врятувався 8-річний Роман Олексів. Хлопчик дістав опіки половини тіла і переніс три десятки операцій.

"Дуже непросто він переніс 31 операцію під загальним наркозом. Ось 28 числа йому ще одну операцію робили. Він дуже хотів приїхати сюди, попрощатись, зять дуже хотів, попрощатись, до пам'ятника", - каже бабуся хлопчика Лідія Ковальчук.

Мама хлопчика - 29-річна Галина Олексів згоріла у клініці. Вона була відомою у Львові музиканткою.

"Таке враження що вона зі мною, десь тут, є. Ми її не бачили, її ховали ми не бачили, її знайшли самою останньою, вже батько по ДНК шукав", - каже Лідія Ковальчук.

Юрій дивом тоді вижив

Пан Юрій тоді дивом вижив, половина тіла була сильно обпечена. Сьогодні чоловік прийшов на площу - вшанувати загиблих. Рукавиці не знімає: на руках досі сліди опіків.

"Почув звук, потім побачив тінь така - сіра така, велика. Далі вибух, вогонь, все змішалось. Це така права і ліва і живіт і спина. Не працює, не згинається", - каже Юрій Мисак.

До меморіалу пам’яті містяни йдуть цілий день. Навоколо - буяють свіжо-висаджені сакури. Місце пам’яті облаштували таким, яким його хотіли бачити родичі загиблих.

Як і рік тому, сьогодні 14 липня у Вінниці оголошено днем жалоби. Ракетний обстріл росіян по мирному місту офіційно кваліфіковано як воєнний злочин.

Нагадаємо, Росія 14 липня ракетами обстріляла Вінницю, де загинули мирні люди, серед яких є діти. Ворог вдарив по центру міста високоточними крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

10 липня стало відомо, що у Росії розстріляли причетного до ракетного удару по Вінниці командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького.

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