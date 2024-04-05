"Такі діаманти не пропадуть": в Раді натякнули на те, хто заплатив 30 мільйонів за звільнення скандального СБУвця Шила

За колишнього керівника одного з департаментів СБУ та колишнього радника ОП Артема Шила, якого вважають причетним до злочинного угруповання, яке розкрадало кошти "Укрзалізниці" внесено заставу у розмірі 30 млн гривень і вніс ці гроші не сам Шило.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив аналітик Центру протидії корупції Вадим Валько.

"В мене є інформація, що вніс не він сам. Внесли за нього. Умовно це можуть бути родина, друзі або якась фінансова компанія, яка надає кредитні послуги. Часто буває, що заставу вносять адвокати",- розповів нам Вадим Валько.

Своєю чергою, в кулуарах Верховної Ради, народні депутати, знайомі з Шило, натякнули, що заставу у 30 мільйонів гривень за Артема Шило могла внести певна група впливу.

"Такі діаманти не пропадуть", - розповів нам парламентар, коментуючи внесення застави за Шило.

В той же час у Вищому антикорупційному суді нам підтвердили, що за Артема Шило дійсно внесено заставу, але інформація про те, хто це зробив є закритою.

"Це розголошення приватних даних", - відповіли нам у суді.

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