Такі інциденти повторюватимуться: політолог про стрілянину в Дагестані (відео)

Такі інциденти, як стрілянина в Дагестані, повторюватимуться в Росії.

Про це заявив політолог Георгій Чижов в інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій для її проэкту "Ремарки".

"Далеко не все гаразд у Росії, зокрема в національних республіках, які живуть своєю повісткою – зовсім не тією, яку собі уявляють у Кремлі. Але думаю, що все-таки цей локальний виступ не призведе до якихось явних наслідків. Це чергова акція типу того, що ми бачили в Підмосков'ї в "Крокус-Сіті". Цього разу, звичайно, російській владі вдасться з цим впоратися. Більше того, вони вже зараз намагаються вигадати якийсь "український слід". Звичайно, натягнути це на голову абсолютно неможливо, проте голова Дагестану Сергій Меліков вже натякнув, що "це все частина тієї війни, яку ведуть наші бійці СВО, а тепер ця війна прийшла в наші будинки", – сказав він.

Політолог каже, що, з одного боку, це звичайно повна маячня, а з іншого боку, справді, Росія, розпочавши свою агресивну війну проти України, сприяє власній дестабілізації. Так усе й закінчуватиметься, коли в різних частинах Росії все частіше й дедалі масштабніше почнуть відбуватися такі схожі інциденти.

Відповідаючи на запитання, чому спецслужби РФ це допустили, Чижов сказав наступне: "Тут напрошуються дві відповіді. Перша – що просто ФСБ недостатньо добре працює, тому що дуже значні сили відвернені на боротьбу з Україною та на боротьбу з інакодумцями у самій Росії. Ми ж бачимо, яка кількість кримінальних справ порушується за якісь пости в соцмережах, за якісь висловлювання, за якісь розмови буквально на кухні за заявами сусідів, як за гірших сталінських часів”.

Політолог зазначив, що перед ФСБ поставлено першочергове завдання не допускати інакомислення. Він пояснив, що ФСБ набагато простіше боротися, наприклад, з московською, пітерською, єкатеринбурзькою інтелігенцією, ніж з ісламістами.

"От тому рівень професіоналізму знижується, пріоритетність, напевно, не основна. Можливо, вони спробують зробити якісь висновки після вже другого такого виступу ісламізму. А може, все залишиться, як і раніше, тому що сил на боротьбу з Україною, проукраїнськими росіянами, антивоєнними росіянами потрібно ФСБ дедалі більше", – резюмував він.

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Нагадаємо, у російському Дагестані 23 червня прокотилася серія терактів. Зокрема, невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Тамтешня влада звітує, що вбито шістьох винуватців стрілянини і що активну фазу операції вже завершено.

Стріляють в Дагестані! 20 людей загинули! РФ звинувачує Україну!

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