Таких ляпасів багато: Зеленський розповів, чи образило його згадування ПДЧ "одним мазком" у Женеві

Президент наголосив, що Україна потребує підтримки і конкретних дій від країн Альянсу і США.

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву глави РФ Володимира Путіна про те, що на зустрічі з Джо Байденом у Женеві тему надання Україні ПДЧ в НАТО згадували "одним мазком".

Про це глава держави розповів в інтерв'ю у програмі "VIP з Наталею Мосейчук" на каналі "1+1".

Наталія Мосейчук: "З приводу події нещодавньої про "одним мазком". Я вже говорила, що мене обурив цей "мазок", і я не можу зупинитися і хочеться обговорити, коли Путін вийшов і сказав, що питання України і ПДЧ обговорили одним "мазком". Ви точно вже знаєте якісь інсайди з приводу цієї зустрічі. Скажіть, порозумілися між собою лідери двох світів. Вони розміняли Україну? Це означає, що Україна без ПДЧ, військової допомоги, газотранспортної труби. Що відбулося насправді в Женеві?"

Президент вважає, що за підсумками зустрічі і Байден і Путін не отримали відповіді на ці питання. Він переконаний, що на саміті глава Білого дому наголосив на підтримці суверенітету України.

Володимир Зеленський: "Я думаю, що обидві сторони не отримали висновки і відповіді на всі питання, які ви зараз сказали. Саме на всі. Я думаю, що вони повинні були підняти ці питання. І піднімала американська сторона, впевнений, питання Донбасу і підтримки нашого суверенітету і територіальної цілісності. І впевнений про це, тому, що кажу відверто, що президент Байден, розумію його позицію, мені говорив про це. Щодо НАТО, впевнений, що обговорили. Впевнений дійсно, що "одним мазком". Впевнений, що президент Росії Путін отримав, я думаю, інформацію, що завтра-після завтра навряд чи Україна отримає НАТО або ПДЧ. Я думаю, що йому ніхто нічого не обіцяв. Я впевнений, що і навпаки, він нічого не обіцяв. Я вважаю позитивним, що вони зустрілись. Позитивно і точно, що ніхто нікому не передавав Україну. Я впевнений. Вони знають моє ставлення. Знають Сполучені Штати моє різке відношення до цього".

Наталія Мосейчук: "Мазок" — це ляпас, мені як громадянці, а Вам, як президенту?"

У відповідь глава держави звернув увагу, що надання ПДЧ — це питання у відносинах України і НАТО, тому Росія тут ні до чого.

Володимир Зеленський: "Росія показує, що питання України не на порядку денному, коли говорять великі держави. Ось що сказали. Тут питання таких ляпасів було дуже багато. І я вважаю, що питання ПДЧ - це не питання спілкування між Україною і Росією, а наше спілкування з країнами Альянсу. В принципі, я вам скажу моє ставлення щодо членства в НАТО, - ми і самі в деяких речах винні, я вважаю. Тому що питання НАТО, це все ж таки питання безпеки. Ми 13 років все ж таки використовуємо це, як політичне питання: зміни до Конституції, ми вже в НАТО і коли ми там будемо. Ми тиснемо. І, мені здається, тиснули раніше неправильно, неконкретно, а просто показували, що є така адженда. І мені здається, що багато країн зрозуміли, що Україну можна тримати на такій відстані: ну, добре, молодці, ще трішки, ще кілька реформ, ще щось, тощо".

Президент наголосив, що Україна потребує підтримки і конкретних дій від країн Альянсу і США, адже на Донбасі триває війна.

"Це важливі меседжі, які отримувала Америка від нас точно", — підсумував Зеленський.

VIP з Наталією Мосейчук. Володимир Зеленський

Нагадаємо, що 16 червня Джо Байден і Володимир Путін провели переговори на старовинній віллі поруч з мальовничим Женевським озером.

Також президент РФ зазначив, що питання України піднімався, але не дуже докладно. Тему вступу країни в НАТО обговорили "мазком".

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