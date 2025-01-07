Таких сюрпризів під Курськом Путін не очікував: росіяни валяються пачками

Сили оборони мають успіхи на Курщині, а західні аналітики припускають, що саме Курськ може стати початком кінця для путінського режиму, про все це – в ексклюзиві TSN.ua.

Місто Торецьк окупанти перетворили на руїни. Там точаться запеклі міські бої, а кадри з міста просто шокують. Не менш складною залишається ситуація біля Покровська, який ворог намагається обійти з усіх боків, а саме місто вкрите ворожими FPV на оптоволокні, що стало новою великою загрозою для українських захисників. Біля Курахового ворог стирає все КАБами, а місто близьке до повної втрати. Попри це, Сили оборони мають успіхи на Курщині, а західні аналітики припускають, що саме Курськ може стати початком кінця для путінського режиму. Про все це – в ексклюзиві TSN.ua.

Битва за Торецьк

Аналітики DeepState повідомляють, що останнім часом відбувається чисельна фіксація ворога в різних точках Торецька, зокрема, на його північно-західних околицях в приватному секторі. Це було 40-тисячне шахтарське місто Донеччини. Зараз — це поле бойових дій. У місті не залишилося жодної вцілілої будівлі. Основний ресурс ворога — піхота, яка типовою тактикою у вигляді малих груп здійснює спроби просування вглиб міста. Там вона ховається, намагається вижити після активного застосування дронів та скидів з боку Сил оборони і, відповідно, накопичується та закріпляється на зайнятих позиціях. На жаль, щільна забудова сприяє цьому, а також частково — погода, через яку важко здійснювати польоти дронами для ураження та аеророзвідки. Подібне можна було бачити, наприклад, в Авдіївці, коли окупанти користувалися поганими погодними умовами, щоб лізти в штурми, хоч і з великими втратами, на які їм байдуже. Також відбувається щільний контакт між підрозділами СОУ та противника. Спецпризначенці постійно здійснюють зачистки будівель, де засів ворог.

Наразі противник здійснює штурмові дії буквально по всьому місту. Найбільш насичені боями центр, мікрорайон "Забалка", шахта "Центральна", а також північно-західні околиці. З огляду на останні події, сіра зона в місті збільшиться, додають аналітики. А український військовий на позивний “Мучной” написав, що "місто поступово втрачається, воно розбите та зруйноване, позицій для стримування майже не залишилося".

Бої на Курщині

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Не вщухають бої і на Курщині, де за п'ять місяців операції росіяни втратили 38 000 військових, з них близько 15 000 – вбитими. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Операція, яка мала на меті не допустити наступ ворога на Сумщину та створення "буферної зони", змусила окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. У Генштабі нагадали, що Росія була змушена терміново просити допомогу у КНДР, яка направила до РФ майже 12 тисяч своїх солдатів. Близько 4000 із них — ліквідовано.

Наразі продовжуються бої в Курській області. Інститут вивчення війни повідомляє, що ЗСУ просунулися в південній частині Бердина, а також у центрі н. п. Руське Порічне і Новосотницьке. Водночас війська РФ просунулися на захід від Малої Локні.

Видання Reuters пише, що Україна намагатиметься якомога довше утримувати “курську кишеню”, навіть якщо Росія продовжуватиме просуватися вглиб на сході України. Аналітики не виключають, що ЗСУ незабаром можуть відкрити ще один напрямок для просування. Оглядач закордонної політики видання France 24 Роб Парсонс також вважає, що атака українців на Курськ і контратаки росіян – це “спроба обох сторін, росіян і українців, зміцнити позиції перед тим, що на них чекає, особливо у Сполучених Штатах”. Реагуючи на новий український наступ на курському напрямку, США, Британія та Євросоюз підтвердили свою підтримку України. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція українських сил на Курщині зіграє свою роль на потенційних переговорах про закінчення війни. Як припускає британське видання The Guardian, Путін розраховує на те, що новий президент США припинить усі військові постачання до України. Це зі свого боку дозволить російським військам досягти нових успіхів 2025 року, йдеться в огляді.

Тож Кремль не показує ознак того, що готовий припинити війну, пише Guardian: “Путін заявив, що його територіальні вимоги залишаються незмінними. Серед них — чотири українські області, які він окупував 2022 року, зокрема Запоріжжя та Херсон та інші непідконтрольні Росії території”. За даними The Guardian, українські сили на Курщині широко застосовують засоби РЕБ, щоб унеможливити використання російських безпілотників, а сапери розміновують території попереду. Російські військові блогери не виключають, що поновлені українські дії в Курській області можуть бути відволікальними зусиллями від іншої великої операції, мовляв, вони “можуть бути частиною майбутніх основних зусиль”.

Командир кадировського підрозділу Апті Алаудінов заявив, що вони фіксують концентрацію "ворожої техніки на іншому напрямку" і розуміють, що (Україна) намагатиметься завдати удару там. Однак не став говорити, де саме. Тим часом видання The Telegraph пише, що Курськ може стати початком кінця для Путіна 2025-го. За інформацією британського видання, ситуація на російському фронті поблизу Курська стає критичною. Аналітики зазначають, що позиції російських військ у цьому регіоні вкрай нестабільні, і українські сили замість того, щоб просто утримувати свої позиції, мають реальні шанси досягти значних успіхів. Експерти припускають, що саме Курськ може стати початком кінця для путінського режиму, адже втрата такого стратегічного напрямку не тільки деморалізують армію РФ, але й серйозно підірвуть підтримку всередині країни.

Покровськ в оптоволоконних FPV

Російські війська продовжують атакувати українське місто Покровськ, намагаючись обійти його з півдня та перекрити шляхи постачання українських військ. Захоплення автомобільного та залізничного вузла на сході Донецької області може створити серйозні труднощі для української армії на східному фронті, а також дозволить Росії зміцнити та просунути свою лінію фронту на захід.

Лейтенант Збройних сил України на позивний "Алекс" розповів, що у Покровську FPV на оптоволокні полюють на військові авто, а російський підрозділ "Судний день" знищує навіть просто припарковані авто без особового складу всередині або взагалі поруч. Також FPV вже залітають до населених пунктів на північ від Покровська.

Українські військові та аналітики говорять про те, що цей винахід став справжньою проблемою для українських військових на полі бою, називаючи його революцією, яку прогавила Україна. Для керування таким дроном, тобто передавання інформації від оператора до самого безпілотника, використовується не радіохвиля, а світловий промінь, що йде по спеціальному надтонкому кабелю зі скла. Перервати такий зв'язок можна лише фізично, наприклад, сильно пошкодивши оптоволоконний кабель. На практиці це має такий вигляд, що дрон літає немов прив'язаний до тоненької ниточки, інший край якої міститься на пульті оператора. Ця оптоволоконна нитка поступово розкручується з котушки, що приєднана до квадрокоптера. Це кардинально відрізняється від того, як зараз працюють дрони на фронті. Інформацію з пульта керування вони отримують за допомогою радіохвиль. Відтепер жоден РЕБ або інший засіб електромагнітної взаємодії не матиме жодного впливу на смертоносні дрони. Треба терміново шукати абсолютно нове рішення, вважають фахівці.

Курахівський напрямок

На Курахівському напрямку також точаться запеклі бої. Лейтенант Збройних сил України на позивний "Алекс" пише, що окупанти у великій кількості скидають КАБи, відпрацьовують безкінечно і навмання, таке відчуття, що авіація виконує функції РСЗВ. 6 січня також ворог повністю зайняв територію Курахівської ТЕЦ.

Український військовий на позивний “Мучной” написав, що після того, як росіяни зайняли населений пункт Шевченко, вони активно почали “прогрівати” Андріївку, до якої вони готуються пройти, штурмуючи наші позиції.

Також ворог розпочинає операцію зі сходу від Дачного, щоб звідти почати наступ. Тривають сильні бої у "мішку" на південь від Курахового. Якщо ворог займе Андріївку, додає військовий, то кишка витягнеться ще більше. Український журналіст Юрій Бутусов пише, що, цитую, “місто Курахове фактично втрачене, наші воїни героїчно обороняють промзону на околиці Курахового, ТЕЦ, і дуже вузький клін, по якому здійснюється уся логістика під вогнем ворога для кількох бригад". Він зазначає, що ворог має "тактичні переваги”. За його даними, усі командири на місцях кажуть — дати можливість відійти на зручний рубіж оборони, заздалегідь там розгорнутись та прикрити фланги. Рішення на відхід на вигідні рубежі було б зараз повністю виправдано ситуацією, додає він. У оперативно-стратегічному угрупованні військ “Хортиця” не визнають втрати контролю над Кураховим, про що 6 січня заявило російське Міноборони. За даними українського військового керівництва, українські військові продовжують відбивати російські штурми у Кураховому, вступаючи в бої в міській забудові.

Команда ТСН.ua вірить у наших захисників та бажає сил у цих важких боях. Ваша відвага надихає мільйони сердець і нагадує всьому світу, що свобода варта боротьби. Ви не самі – з вами вся країна, весь народ. Своїми вчинками ви щодня доводите, що Україна – це сила, що ми здатні боротися за свою землю і своє право жити вільними.

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Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що ЗСУ розпочали новий наступ у Курській області. Військовий експерт Іван Ступак наголошує, що важливо бути реалістами щодо очікувань, оскільки сили українських військових на цьому напрямку обмежені.

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