Такого не було 12 років: Кулеба про те, чому його візит до Китаю такий важливий

На думку голови МЗС, цей візит – свого роду політичний сигнал, що Китай дозрів до такої важливої розмови.

Дванадцять років не було двостороннього візиту візиту голови МЗС України до Китаю.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтервʼю журналістці ТСН Наталі Нагорній за підсумками своєї поїздки до китайського міста Гуанчжоу.

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"12 років не було двостороннього візиту візиту голови МЗС України до Китаю. І дійсно 2,5 роки не було такої повноформатної зустрічі міністрів двох країн. Ми спілкувалися телефоном під час війни, у нас були зустрічі на полях міжнародних заходів. Але отак, щоб сісти грунтовно від А до Я все проговорити і мати максимально відверту розмову, коли ніхто нікуди не поспішає, це вперше", – каже Кулеба.

На його думку, цей візит – свого роду політичний сигнал, що Китай дозрів до такої важливої розмови.

"Розмова відбулася, тривала довше, ніж планувалося і була дуже відвертою. І для нас було дуже важливо з перших вуст донести правду про війну, про нашу позицію, про нашу формулу миру до наших китайських партнерів", – підсумував очільник українського зовнішньополітичного відомства.

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Нагадаємо, 24 липня у китайському місті Гуанчжоу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори зі своїм китайським колегою Ван Ї.

За словами президента Зеленського, під час візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю було отримано чіткий сигнал про підтримку суверенітету та цілісності України з боку КНР.

Своєю чергою у Держдепі також прокоментували переговори Кулеби з головою МЗС Китаю.

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