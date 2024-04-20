Такого не було 230 років: українців народжується катастрофічно мало, де шукати вихід

У соціальних мережах обговорюють новину, що нібито рівень народжуваності в Україні має найнижчі показники за 300 років. Мовляв, за два роки війни народжуваність в Україні зменшилася в рази.

Сайт ТСН.ua перевіряв, чи дійсно це так.

Експерти кажуть, що данні по народжуваності в Україні за 2023, 2022 рік, та ті, що наводяться з 2014 року по 2021 рік, по територіям неспівставні з тими даними, які наводилися раніше.

"Річ у тім, що до 2014 року статистика подавалася у кордонах 1991 року, а після 2014 року у нас просто не було точної кількість народжуваності та померлих по Криму та ОРДЛО. А після повномасштабного вторгнення, дані, які оприлюднює Міністерство юстиції, стосуються тільки підконтрольних Україні територій. Тому реально скільки людей народилося чи померло в кордонах 1991 року, ми не знаємо", - пояснює ТСН.ua Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

Для чого потрібен перепис населення?

Вчений зазначає, що саме тому напряму порівнювати ці данні не можна. Хоча погоджується, що кількість народжень в Україні дійсно поступово зменшується.

"Наприклад, в 2013 році у нас було 503,7 тисяч народжених дітей в кордонах 1991 року. А потім рівень народжуваності поступово зменшувався. Але щоб визначити, яким саме було це зменшення, потрібно проводити перепис населення, зробити демографічну реконструкцію від перепису 2001 року по дату повоєнного перепису. А потім різними науковими методами з урахуванням тих даних, які є по ОРДЛО та Криму, оцінювати кількість народжених та померлих в кордонах 1991 року. Лише так ми отримаємо більш точні цифри", - зауважує Олександр Гладун.

Через війну рівень народжуваності зменшився / колаж ТСН.ua

Яким був рівень народжуваності 230 років тому

Вчений каже, що не може підтвердити, що рівень народжуваності в Україні став найменшим за 300 років, бо таких старих даних просто не має.

"У нас є дослідження кількості населення України з 1795 року. Це фактично 230 років тому. У 1795 році чисельність населення України, у кордонах 1991 року, була 10,5 мільйонів осіб. А народилося у цей період – 499 тисяч дітей. Тобто приблизно стільки ж як у 2013 році. Але коли ми порівнюємо такі числа, ми повинні враховувати ще й рівень смертності. Наприклад, у тому ж 1795 році з числа народжених дітей у перший рік життя померло 24% дітей, у той же час як у 2013 році – 1,6%. Взагалі ж, аж приблизно до середини ХХ століття частка померлих дітей у віці до 15 років серед усіх померлих складала 50-60%. Тоді був дуже високий рівень дитячої смертності, а також дуже високий рівень материнської смертності. Тож у підсумку, природний приріст був не дуже й високим. Тоді, до кінця XIX століття, була саме така ситуація – висока народжуваність та висока смертність", - зазначає Олександр Гладун.

Тому, за словами вченого, з точки зору демографії без знання усіх цих процесів порівнювати такі числа є не дуже коректною справою. Адже у ті часи можна було б народити ще більше дітей, але вони просто не виживали б у тодішніх умовах.

Коли був рекорд по народженнях в Україні

Вчений наводить ще один приклад, коли на території України було зафіксовано максимальну кількість народжень, це – 1912 рік.

"У 1912 році населення України становило 35,3 мільйона осіб, а народилося тоді 1 мільйон 570 тисяч дітей. Але з них у перший рік життя померло – 298 тисяч або аж 19%. А якщо ми візьмемо дані, наприклад, у тому ж 2013 році, то цей показник становитиме лише 1,6 %. Тобто можна багато народжувати дітей, але потім багато з них помирає, а можна менше народжувати, але вони житимуть далі. Все це пояснюється ступенем розвитку держави. До речі, така ситуація з народжуваністю та смертністю була практично в усіх країнах у XVIII та XIX століттях, а у XX столітті держави перейшли на іншу модель з відтворення населення – коли і народжень менше, та смертей менше", - розповідає Олександр Гладун.

Від чого залежить рівень народжуваності?

Фахівець додає, що кількість народжених дійсно залежить від чисельності населення, особливо, від наявного жіночого контингенту, а також від структурних чинників: скільки у нас є жінок репродуктивного віку у різних вікових групах та інтенсивності народжень – скільки в середньому народжує одна жінка протягом життя.

Від усіх цих параметрів і залежить загальна кількість народжень.

Невтішні тенденції

Зараз в Україні загальна кількість народжень зменшується, але і смертність дітей теж зменшується.

"Якщо розглядати тенденцію скорочення числа народжень – вона триває. Напередодні широкомасштабного вторгнення у 2021 році 100 жінок в Україні народили 116 дітей, гірше було тільки у 2001 році, коли 100 жінок народили лише 108 дітей. Для того, щоб не скорочувалося чисельність населення за рахунок природного чинника, треба щоб 100 жінок народжували протягом життя 220 дітей. А ми, на жаль, маємо у двічі менший показник", - пояснює Олександр Гладун.

Треба щоб 100 жінок народжували протягом життя 220 дітей / Фото: Associated Press

Найнижча народжуваність за 230 років

Він додає, що під час війни народжуваність звісно трохи скорочується, а ось на скільки саме, науковці не можуть нормально оцінити, бо достеменно невідомо скільки людей зараз знаходяться на території України та і дані щодо народжень ми маємо тільки по підконтрольній території.

"Звісно, загальне число можна приблизно визначити, а от статево-вікову структуру, ми дуже слабо знаємо. Тому, можливо, порівнювати сучасну народжуваність з історичною і цікаво для загалу, але змістовно її інтерпретувати дуже складно. Тому, можу погодитися, що можливо, у минулому році, в Україні дійсно була найменша кількість народжених, але за останні 230 років", - підсумовує вчений.

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