Землю накрила потужна магнітна буря! Вона принесе з собою яскраве полярне сяйво. Кажуть, що в найближчі два дні навіть жителі України зможуть побачити це приголомшливе атмосферне явище.

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Потужна магнітна буря

Метеозалежні, приготуватися! Сонце випустило велику кулю плазми та магнітного поля, яка вдарила по Землі 10 жовтня. Вона і викликала потужну магнітну бурю. Про це повідомляє Science Alert:

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"Наразі очікується, що вона прибуде вранці 11 жовтня або опівдні за східним часом і, можливо, продовжиться до наступного дня".

За даними порталу Meteoagent, магнітні бурі на нашій планеті не вщухають вже більше тижня. Нинішні обурення позначені як сильні, К-індекс перевищив 8. За прогнозами, магнітна буря на Землі затягнеться до 12 жовтня:

"Востаннє такі бурі було зафіксовано 2005 року. Очікується, що внаслідок цієї бурі на Землі можна буде спостерігати яскраве полярне сяйво навіть на середніх широтах. Це означає, що в четвер і п'ятницю навіть жителі України зможуть побачити це приголомшливе атмосферне явище".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Такого не було понад 20 років! Землю накрила потужна магнітна буря!

Як магнітна буря може впливати на людину?

За даними досліджень вчених зі всього світу, магнітні бурі дійсно можуть впливати на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди значно частіше скаржаться на проблеми зі здоров'ям та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів.

Що допомагає знизити вплив магнітної бурі?

Лікарі дотримуються загальних рекомендацій і радять у такі дні знизити навантаження – як фізичне, так і психоемоційне, більше відпочивати.

На Європу насувається циклон

А тим часом синоптики попередили про нову загрозу. На Європу суне ексураган і циклон Kirk. Він утворився в Атлантичному океані з урагану четвертої категорії. Однак, коли Kirk вийде на територію Європи, то поступово втрачатиме свою інтенсивність.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха поділилася, чи загрожує негода Україні:

"В такому масштабі, як саме позатропічний циклон – ні. Тобто, він вже як вийде на територію Європи, то він буде поступово втрачати свою інтенсивність. І, скажімо так, безпосередньо цей циклон до території України не дійде".

За словами синоптикині, відбудеться певна регенерація циклонів у полі зниженого тиску і "в нас вже будуть просто фронтальні системи: на п’ятницю і на суботу, і на неділю, скажімо":

"Фронт буде проходити через територію України. Але сказати, що це прям ось цей циклон, то не зовсім. У нас буде просто атмосферний фронт проходити".

Дістанеться і Україні?

Відповідаючи на запитання, чи циклон просто дасть відчуття похолодання, синоптикиня зазначила, що "для території України, скажімо так, прямого впливу він не несе":

"Він трішечки, звичайно, видозмінить баричне поле над Європою, коли він вийде на територію Європи. І відповідно, більшість території буде перебувати в полі зниженого тиску. Але там вже будуть і інші циклони, скажімо так, впливати".

Ба більше, Наталія Птуха пояснила, що йдеться про таке багатоцентрове поле зниженого тиску. Воно буде над Європою впродовж п’ятниці:

"Але в п’ятницю до території України надійде вже тільки атмосферний фронт. А самі центри циклонів змістяться на північ Європи взагалі. А над Європою вже взагалі там буде на п’ятницю поле підвищеного тиску, в Центральній Європі. А над Атлантикою – новий циклон. До України, переважно, якщо щось з Атлантики, доходить тільки у вигляді вже атмосферних фронтів".

На Україну "налетіли" дощі

Нагадаємо, що цей тиждень в Україні розпочався зі зміни погоди. 7 жовтня дощі змістилися із заходу країни до центру, на північ і південь. Разом із дощами в багатьох областях відбулося і зниження температури. У Києві вранці вирувала потужна злива. Через сильний дощ затопило автодороги. Автівки буквально тонули у річках, на які перетворилися вулиці міста.

Дніпру теж дісталося. Злива наробила чимало лиха у місті. Підтоплені вулиці та будівлі, розшматовані вітром дерева, аварії на дорогах – таку картинку можна було спостерігати у місті.

Погодні рекорди

Примітно, цієї осені погоди б’є усі можливі рекорди. За прогнозом Укргідрометцентру, середня температура у жовтні буде на 1-1,5 градуси вищою від норми.

Ба більше, раніше у Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів. Про це повідомив Укргідрометцентр з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Наприкінці вересня у Києві зафіксували одразу три температурних рекорди. Наприклад, мінімальна температура 27 вересня виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,3 градуса. Також середня добова температура повітря 28 вересня досягла найвищого значення для цієї дати, +23,1 градуса. Це перевищило попередній рекорд.

Всього у вересні в Києві було встановлено 11 температурних рекордів. За даними синоптиків, перший осінній місяць цього року виявився найтеплішим від 19 століття. Найхолодніше було 19 вересня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +10,4 градуса, а найтепліше – 1 вересня, коли повітря прогрілося до спекотних +33 градусів. Водночас опадів у вересні 2024 року випало дуже мало – лише 36% від норми.

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