Такого обстрілу не було за всі 9 років війни: в Костянтинівці щоденні обстріли лише посилюються

Із зенітно-ракетних комплексів та реактивних систем - по тактичних тилах українського війська. Російські окупанти обстрілюють, зокрема й Костянтинівку, що розташована за чверть сотні кілометрів від Бахмута. Прилітає до тилового міста - впродовж останнього року - не вперше, але таких масованих обстрілів, місто не знало всі 9 років, відколи триває визвольна війна, йдеться в ТСН.

Нині у Костянтинівці, на Донеччині, люди пересуваються вулицями, дослухаючись до повітря та озираючись. Тут добре знають, що таке потужні розриви російських ракет. Та від минулої п’ятниці Костянтинівку, ворог щоденно обстрілює з реактивної артилерії. Того дня боєприпаси розірвалися просто посеред приватної забудови. На околицях Костянтинівки спалахнули кілька приватних будинків.

Рятувальники прибули до місць займань за лічені хвилини, коли на сусідніх вулицях, час до часу продовжували лунати розриви ворожих снарядів. Загалом, впродовж однієї доби, поранень у місті зазнали десятеро цивільних. Тилове місто окупанти обстріляли впродовж однієї доби сім разів, а вже наступного ранку на Костянтинівку знову полетіли реактивні ракети з касетним начинням.

На одній з міських вулиць російська касета з реактивного “Урагану” розірвалася посеред автошляху. Серйозних поранень зазнав кермувальник автівки, що розвозив продукти по тутешніх крамницях, машину зрешетило осколками. “Обстріли вже йдуть і по Костянтинівці. Немає зараз тут ділянок, де спокійно. Або більш-менш спокійно. Артилерія, РСЗО, міномети противника, вони працюють по всіх ділянках фронту”, - каже командир окремого батальйону 127 бригади сил ТРО “Іспанець”

Ще місяць тому, у Костянтинівці було відносно спокійно, кажуть українські військові. Та за останні три доби ворожа артилерія, зокрема й реактивна, атакувала місто понад чверть сотні разів. Тринадцятеро людей дістали поранень, один місцевий житель загинув. Понад десяток приватних будинків окупанти знищили ущент.

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