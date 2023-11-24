Такого “пенсіонера” ви ще не бачили: як живе скандальний поліцейський після звільнення

Експоліціянт стверджує, що весь час жив на одну лише зарплату.

Скандальний експоліцейський тільки багатіє. Колишній “завгосп” Національної поліції, звільнений ще у 2020 році, будує котеджі та їздить на люксових авто. Журналісти завітали до експоліціянта в гості та дізналися всі його таємниці.

Детальніше про елітне майно, готель та дорогі авто скандального Івана Наумова, розповіл в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Іван Наумов / X (Twitter)

Ось це і є Іван Наумов. До 2020 року він був “завгоспом” у Національній поліції України. Якщо вірити офіційним даним, то Наумов все життя працював у МВС: у Донецьку, Києві та Вінниці.

Сумнівні статки експоліціянта

Йому вдалося побудувати шикарну кар’єру і дослужитися до високої посади у Нацполіції. Увесь цей час Наумов жив лише на одну зарплату. Але це тільки на папері.

Після розслідування журналістів з Bihus.Info у 2020 році експоліціянта звільнили.

Скриншот / Bihus.Info

Тоді він не зміг внятно пояснити медійникам, як його теща заробила на Мазераті, як підліток-син зміг побудувати елітний комплекс відпочинку і за які такі гроші він їздить та роботу на Крайслері. У Нацполіції швидко позбулися “токсичного” Наумова, пояснивши це тим, що бізнес його сім’ї не дотримується вимог карантину.

Наумов брехав у декларації?

Нагадаємо, Наумов усе життя пропрацював у правоохоронних органах. В деклараціях завжди вказував лиш одне джерело доходу — зарплатню. Напевно, після звільнення з високої посади, Наумов мав залишитись без грошей? А дзуськи. Тільки подивіться, чим зараз займається скандальний “ексзавгосп”.

Скриншот / Bihus.Info

Попри звільнення, пандемію та війну, його відпочинковий комплекс “NAVY” тільки розширюється. До того ж біля нього вже будуть котеджне містечко. Ціна одного будиночку там коливається від 12 до 23 мільйонів гривень.

В Bihus.Info зазначили: “Це елітне котеджне містечко NAVY Village, де на 20 гектарах землі на узбережжі обвідного каналу у Вишгородського районі Київщини має зрости готельний комплекс, СПА, пірс для яхт, та 75 новеньких котеджів”.

Наумов “попався”!

Розслідувачі навіть наважилися з’їздити туди та назвалися покупцями. І на їх удачу, зустрічати їх прийшов сам Наумов. За словами журналістів, ексспівробітник поліції постійно акцентував увагу, що саме він є власником та ідейним натхненником цього комплексу. А також хвалився зв’язками, які допоможуть йому обмежити доступ до пляжу і пускати на нього тільки власників будинків.

Скриншот / Bihus.Info

“Вишгородська районна військова адміністрація, попри заборону навігації на водоймах на період повномасштабного вторгнення, видала дозвіл приватній компанії на проведення навчально-тренувальних занять для підготовки спортсменів до всеукраїнських та міжнародних змагань з вейкборду. В дозволі зазначено, що виходи на воду можуть відбуватися винятково з території комплексу NAVY, власником якого значиться син Івана Наумова, а директором віднедавна – сам колишній поліцейський”.

Продовжує Наумов роз'їжджати і на елітних авто. Але свій старий Крайслер змінив на новинку — Aston Martin DBX 2021 року випуску. Кілька місяців тому Наумов отримав довіреність на користування цим авто. Вартує такий залізний кінь понад 6 мільйонів гривень. Сам Наумов запевнив, що автівка, звісно, не його.

Скриншот

“Коштовне авто перебуває у власності Олега Кошеля — давнього друга та соратника Івана Наумова, чиїм іншим автомобілем Наумов користувався ще під час роботи в Нацполі. Попри те, що дороге авто куплене навесні 2023-го, нещодавно його виставили на продаж. На опублікованих фотографіях з оголошення можна впізнати подвір’я будинку Івана Наумова, а на одному з фото видно геолокацію автівки, яка співпадає з тим же будинком”, — йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Приголомшливий автопарк сім’ї експоліцейського

Також колишнього “завгоспа” часто бачать на “скромному” Мерседесі, записаному на колишню дружину, а його син їздить по Києву на Теслі. Так, а як він встиг за 2 роки так піднятись? Ось що Наумов відповів: “На сьогоднішній день я бачу будь-який законний спосіб заробити. Я як пенсіонер, звичайно це важливо. І мені треба годувати мою сім’ю. Тому розумієте: будівництво, продаж земельних ділянок, все рівно. Все що є в межах, так сказать, діючого офіційного законодавства. Воно ж не заборонено займатися, заробляти кошти. Те що є припущення звідки воно, слухайте, є компетентні органи”.

Куди дивляться правоохоронці?

У журналістів виникає логічне запитання — а чи не варто державі пильніше слідкувати за статками чиновників навіть після їх звільнення? Такий відвертий та “швидкий” бізнес успіх ексспівробітника поліції в умовах пандемії, а потім і війни викликає суперечливе враження. Чи не варто було б перевірити походження статків Наумова?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Колишній “завгосп” Нацполіції жирує по повній! Журналісти розкопали правду, яка вражає!

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