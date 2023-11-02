Такого про Буданова ви не знали: розсекречено неймовірний факт про головного розвідника України

Очільник Головного управління розвідки навесні 2022 року засвітився на Донбасі, де ледь не отримав поранення.

Кирило Буданов знову здивував. Очільник Головного управління розвідки навесні 2022 року засвітився на Донбасі, де ледь не отримав поранення. Що ж там відбувалося, чому про це всі мовчали і хто розкрив таємні деталі, читайте в матеріалі Артема Зябкіна для ТСН.ua.

Буданов їздив на Донбас?

Про те, що Буданов періодично відвідує фронт, було відомо давно, втім, такі деталі вразили всіх. Головний український розвідник добровільно пішов у саме пекло. Все для того, щоб підтримати своїх побратимів. Спецпризначинець підрозділу “Шаманбат” із позивним Саїд, який воював з ним пліч-о-пліч, розповів деталі.

За словами “Саїда”, того дня його підрозділ ходив в успішну контратаку, але в підсумку бійці були змушені відступити.

"У нас упав фланг повністю. Але все одно стояли. Поки росіяни мости (через річку Сіверський Донець - ред.), які пов’язували місто з "великою землею", не підбили. Потім був уже наказ на відхід. До останнього ми обороняли Сєвєродонецьк", - розповів "Саїд".

Тоді вся країна із завмиранням серця спостерігала за обороною Сєвєродонецька. Місто на Луганщині, її тимчасова обласна столиця, стало головною ціллю ворога. Тож стояти осторонь Буданов не міг. До вже напівоточеного міста прибув, щоб підтримати інших ГУРівців.

Чому Буданов періодично йде на такі ризиковані кроки, головний розвідник розповідав Дмитру Комарову.

"Іноді присутність обов'язкова. Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як підбадьорити бійців. Якщо це дало позитивний результат, отже, це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного немає, отже, були помилки. Переможців не судять. Це давня мудрість, але вона правильна", - сказав Буданов Комарову.

Буданов ледь не загинув?

А ризикував Буданов добряче. За словами “Саїда”, під час оборони міста група на чолі з Будановим потрапила під артилерійський вогонь. Буданова, на щастя, не зачепило - врятувала бронемашина, яка собою прикрила головного розвідника країни.

І це далеко не єдиний випадок, коли Буданов "ішов на ви". Раніше інший боєць ЗСУ, командир групи ПЗРК спецпідрозділу ГУР "Артан" Олександр Лютий розповів журналістам РБК-Україна, як це - воювати з Будановим. А також про те, як той умовив здатися в полон зо два десятки росіян.

"Він буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації змусив 19 росіян просто здатися у полон. Це неймовірна сила духу. Всі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом із нами, в нашому секторі, перебуває начальник ГУР", - згадує Лютий.

Шлях Буданова

Але чому ми дивуємося? Кирило Олексійович, хоч і молодий генерал, але ж має чималий військовий досвід. До того, як очолити ГУР, Буданов пройшов довгий і тернистий шлях наверх, зокрема брав участь у надскладних операціях розвідки. Деякі деталі однієї з них цього року привідкрив колишній очільник ГУР Валерій Кондратюк. Йдеться про висадження в окупованому Криму. 2016-го підрозділ Буданова отримав наказ знищити гвинтокрили росіян у тимчасово окупованому Джанкої.

"Ми розуміли: за допомогою цих гелікоптерів, які працюють на низьких висотах, противник може спробувати захопити дамбу Кримського каналу (відкривши доступ воді на півострів). Посіяни висадять там десант, і ми нічого не встигнемо зробити", - каже Кондратюк.

Росіяни хочуть помститися, але не можуть

За крок до цілі українських спецпризначенців викрив елітний підрозділ ФСБ “Вимпєл”. Окупантів знищили і відійшли, головне - без втрат.

Від того часу росіяни накинули оком на Буданова - не могли пробачити болісного удару по "скрєпє". 2019-го агент ГРУ - це російська воєнна розвідка - намагався підірвати авто Буданова просто в центрі Києва. Автівку знищили, але Буданова всередині не було.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Такого про Буданова ви не знали! Розсекречено неймовірний факт про головного розвідника України!".

Нагадаємо, раніше Буданов розповів про особисту участь у бойових виходах під час війни. Голова розвідки впевнений, що така тактика виправдана, якщо вона приносить результат.

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