Такого Путін не очікував: який сюрприз Малюк підготував для Кремля

Війна суне на Кремль. Голова СБУ Василь Малюк анонсував гарячий новий 2024-й рік у Росії. Каже, Служба вже активно над цим працює.

Які сюрпризи чекають на Москву вже зовсім скоро, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Малюк вийшов із заявою

Заява, яка не може не порадувати українців. Василь Малюк пообіцяв, що в новому 2024 році в Росії буде гаряче. Підрахувати кількість феєрверків не вистачить пальців на руках.

“Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні розуміти, що сховатися не вийде. Ми всюди знайдемо ворога”, — заявив Малюк у інтерв’ю Politico.

Секретиків він, звісно, не розкрив, але дав деякі натяки. Під прицілом СБУ буде матеріально-технічне забезпечення та військові засоби на окупованій території України. Але час приготуватися до таких “бавовняток” і Кремлю.

“Ми завжди шукаємо нові рішення. Значить, бавовна горітиме далі. СБУ завдає прицільні точкові удари. Встромляємо ворогу голку просто в серце. Кожна наша спецоперація переслідує певну мету і дає свій результат. Все це в комплексі ускладнює можливості Російської Федерації для ведення війни і наближає нашу перемогу”, — зазначив голова СБУ.

Рашистам приготуватися!

Не оминув Малюк і Крим — анонсував спекотні події і на тимчасово окупованому півострові, тож про туристів росіяни можуть забути назавжди, адже цього року українські спецпризначенці вже продемонстрували, що їхні руки дістають впритул до путінського мосту. Ви точно чули про “Морських малюків”, які ще від 2022 року жахають окупантів в Криму.

“За допомогою цих маленьких хлопців ми поступово витісняємо Чорноморський флот Російської Федерації з Криму”, — прокоментував Малюк.

Читайте провідні новини дня:

Працюють наші “Морські малюки”

Завдяки цим “Морським малюкам” лише у жовтні 2022 року Росія залишилася без чотирьох військових кораблів: вони або не підлягають відновленню, або роками будуть стояти на ремонті і треба на це купу мільйонів.

Цього року українські дрони вразили два ракетоносії, танкер, десантний корабель, а також пошкодили великий військовий буксир і новітній російський розвідувально-гідрографічний корабель. А у липні їх використовували для нападу на Кримський міст.

Ця атака здійняла особливий галас у рашистів, адже те, як СБУ змогла непомітно дістатися просто до опор незаконної споруди, дійсно вражає. Нещодавно спецпризначенці привідкрили для “1+1 Україна” завісу, як усе відбувалося того чудового дня.

А ось це легендарний момент із кабінету, де відбувалося філігранне керування “Морськими малюками”.

Унікальна українська розробка

Цей безпілотник несе близько 850 кілограмів вибухівки та здатний працювати в штормових умовах, тому окупантам помітити його складно.

Те, що ви побачили зараз, аж ніяк не шкодить майбутнім спецопераціям. Василь Малюк зазначив: СБУ щоразу унікальна у своїх ідеях та методах і ніколи не повторюється: “Всі операції СБУ, про які ви чуєте, — це виключно наша робота і наша унікальна технічна розробка. Ці операції стали можливими, зокрема, тому, що ми розробляємо та впроваджуємо наші технічні рішення”.

Прогноз від СБУ

Тож залишається лише затамувати подих і чекати, що буде далі. Єдине, на чому наголошують в українській службі безпеки — ми б’ємо лише по військових цілях, особливо, коли справа доходить до планування чогось у Росії. Крім військових баз, можуть уражатися і коридори для постачання зброї, наприклад, пригадайте, залізничний тунель у Сибіру, у якому раптово трапилися два вибухи, тоді у цій спецоперації постаралися не лише працівники СБУ, і який результат.

Словом, усе, що використовує росія задля ударів по Україні і наших мирних мешканцях — усе під прицілом. Росія повинна готуватися до удару. Тож єдине, що можемо порадити росіянам: частіше користуйтеся своїми телефонами, показуйте мальовничий український Крим і не забувайте про селфі біля військових об’єктів у Росії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПУТІН, ПРОКИДАЙСЯ! Війна суне на Кремль! Малюк задумав полум’яний сюрприз!

Читайте також: