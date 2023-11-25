Такого сценарію взагалі ніхто не міг прорахувати: боєць "Азову" – про облогу Маріуполя (відео)

Святослав Сірий розповів, як йому із побратимами вдалося протриматися до моменту виходу з "Азовсталі".

Такого сценарію, як облога Маріуполя, взагалі ніхто не міг прорахувати.

Про це розповів боєць "Азову" Святослав Сірий на псевдо "Хоробрий" в інтерв'ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

"Я думаю, що такого сценарію, який трапився, його взагалі ніхто не міг прорахувати. Ніхто собі уявити в найгірших снах не міг, що менше, ніж за тиждень повномасштабної війни, нас закриють в кільце. І нам даведеться тримати малою кількістю людей і ще меншою кількістю озброєння ціле місто в повному оточенні... Такого прорахувати ніхто не міг", – зазначив військовий.

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Боєць "Азову" розповів, як йому із побратимами вдалося протриматися до моменту виходу.

"Чи розглядали "Азовсталь"? Можливо, розглядали, можливо, ні. Але дуже великий плюс, що на "Азовсталі", так само, як і на Ілліча (Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча – ред.), були бункери. Бункери були підготовлені для того, щоб приймати цивільне населення. Там було багато цивільних сухпаїів, там було багато води, там були де-не-де матраци, створені умови для життя... Це був один з ключових моментів, завдяки яким продовольчо ми змогли протриматися до моменту виходу", – пояснив він.

Святослав Сірий зазначив, що був впевнений в тому, що якщо світ довідається про облогу Маріуполя. про "Азовсталь", то Росія не зможе існувати.

"Це злочин не проти маріупольчан, це злочин не проти України, це злочин проти людства, проти цивілізованих людей, живих, справжніх, які хочуть нормально жити", – підсумував боєць.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Від Майдану до війни: боєць «Азову» Святослав Сірий відверто про готовність до 24 лютого та полон"

Нагадаємо, раніше боєць "Азову" Святослав Сірий розповів, як писав дружині “прощальні” повідомлення.

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