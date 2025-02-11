"Такого ще не було": на Чернігівщині псевдополіцейські "викрали" мобілізованих з буса ТЦК – всі деталі

Зловмисники , що вдавали з себе поліцейських, навіть погрожували відкрити вогонь по військових.

Вдавали поліцейських, щоб забрати мобілізованих – поліція розкрила деталі зухвалого злочину. Правоохоронці Чернігівщини затримала групу озброєних зловмисників, які намагалися викрасти військовозобов'язаних, яких мобілізували. Ба більше, зловмисники навіть погрожували відкрити вогонь по військових. Про усі подробиці йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Фейкові поліцейські

Поліція Чернігівщини затримала групу озброєних зловмисників, які намагалися викрасти мобілізованих. Вони представились правоохоронцями та погрожували відкрити вогонь по військових. Як пишуть у поліції, двоє фігурантів "підрізали" автомобілем автобус з військовослужбовцями, представились поліцейськими та погрожуючи застосувати зброю на ураження у салоні автобуса, забрали з собою двох мобілізованих чоловіків.

"Фігуранти діяли за попередньою змовою з іншими особами, маючи на меті інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби", – йдеться в повідомленні поліції.

Примітно, що за такі дії зловмисники отримали винагороду – по 5 000 доларів за кожного з двох військовозобов’язаних. Під час спецоперації поліцейські Чернігівщини спільно з СБУ затримали нападників.

Під час обшуку авто Audi слідчі виявили та вилучили пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р, карабін, імітаційно-тренувальну гранату "Піро-5М", посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи, посвідчення кореспондента та посвідчення водія-волонтера однієї із громадських організацій.

Слідчі розпочали низку кримінальних проваджень. Відомо, що санкція тяжчої зі статей передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

ТСН.ua звернулося за коментарем до поліції щодо того, чи родичі військовозобов'язаних замовили викрадення, чи інші особи.

Речниця поліції Чернігівщини Наталія Слабеняк повідомила наступне: "Від кого саме зловмисники отримали винагороду за те, що забрали з автобуса двох мобілізованих – це встановлюється"

Вона додала, що місцезнаходження іншого військовозобов'язаного, якого псевдополіцейські забрали з автобуса, встановлюється. За даними поліції, метою фігурантів було перешкоджання тому, щоб військовозобов'язані дістались місця служби.

Вибух біля Кам'янець-Подільського ТЦК

Нагадаємо, що нещодавно трапився інцидент, який поставив на вуха всю країну. 5 лютого на Хмельниччині пролунав вибух біля будівлі ТЦК. На місці події працювали всі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, було відомо про чотирьох поранених і одного загиблого.

Ким виявився загиблий?

Того ж дня нові деталі про гучний інцидент розповів мер міста Михайло Посітко. В ефірі телемарафону "Єдині новини" він заявив, що усі поранені перебувають в стані середньої важкості. А загиблою виявилась саме та особа, яка і вчинила теракт.

За його словами, серед постраждалих двоє лікарів ВЛК. Також постраждала одна перехожа людина та один військовий.

6 лютого у своєму телеграм-каналі Михайло Посітко уточнив інформацію щодо стану потерпілих. За його словами, лікар, який перебуває під наглядом, у стані середньої тяжкості, стабільний. Йому проведено операцію з видалення гематоми та усунення перелому черепа. Постіко наголосив, що лікарі забезпечені всім необхідним і роблять усе можливе для порятунку та стабілізації потерпілих.

Вибух у Рівненському ТЦК

Нагадаємо, що аналогічний інцидент трапився і у Рівному. 1 лютого у приміщенні ТЦК пролунав вибух. Спершу було відомо, що загинула 1 людина, а ще шестеро дістали поранення. Більше деталей у той день не повідомлялось.

Однак, вже 5 лютого Служба безпеки задокументувала злочини окупантів, які й організували теракт у Рівненському обласному ТЦК, використавши "втемну" завербованого агента. Його навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Внаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ. Ще один гаджет із дистанційним управлінням фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК. За допомогою камери телефону російські спецслужби зафіксували момент, коли агент зайшов із вибухівкою до приміщення і одразу активували СВП через виклик.

Хто стоїть за підривами і коли це почалось?

Як кажуть правоохоронці, за підривами біля та у приміщеннях ТЦК та СП й замахами на поліцейських стоять російські спецслужби. Їхня мета – дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві. І ця діяльність активізувалась із листопада 2024 року. Про це на брифінгу 5 лютого розповів голова Національної поліції Іван Вигівський.

За словами Вигівського, 3 із 9 фактів диверсій та терактів також стосуються замаху на вбивство поліцейських. Зокрема у замахах на поліцейських РФ розробляє різні методи та способи виконання злочину.

Він також повідомив, що у всіх випадках диверсій та терактів особи людей, які скоїли злочин, встановлені. За його словами, вони були затримані, і їм обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Крім цього очільник Нацполіції розповів, що російські спецслужби вербують переважно підлітків, безробітних, або людей, які ведуть асоціальний спосіб життя.

Він також звернувся до українців із проханням повідомляти СБУ та поліцію про факти можливої підготовки таких терактів.

Чатбот СБУ "Спали ФСБівця"

Своєю чергою у Службі безпеки України наголошують – спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають виконавців, які мінують ТЦК. Використовують їх "втемну", а потім позбуваються як зайвих свідків.

"Щоб не стати терористом-смертником, потрібно повідомити про спроби вербування у чатбот СБУ "Спали ФСБшника". Якщо тобі або знайомим пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знай – тебе хочуть вбити. Щоб уникнути смерті: відкрий чатбот, напиши, який саме злочин тобі пропонували вчинити, додай контакти вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть викрити російську агентуру. СБУ гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване", – йдеться в повідомленні СБУ.

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ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО! ЗЛОВМИСНИКИ ВИКРАЛИ МОБІЛІЗОВАНИХ

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