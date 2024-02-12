Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Такого ще не було: на кордоні затримали антиухилянта, який тікав до України

Такого ще не було: на кордоні затримали антиухилянта, який тікав до України

На кордоні затримали “антиухилянта” / Фото: ТСН.ua

Одесит зламав систему.

Не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися до України. На кордоні з Молдовою затримано першого “антиухилянта”. А от інші восьмеро українців, навпаки, не дійшли одного кілометру до Молдови. 

Про гучні затримання порушників державного кордону розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко. 

Перший “антиухилянт”

30-річний громадянин України намагався перетнути державний кордон. Робив він це у незаконний спосіб поза пунктом пропуску.  

Фото: ДПСУ / ©
Фото: ДПСУ

Йшов пішки і прямував у бік України. Чоловік не тікав від ТЦК, війни та інших реалій українського сьогодення. Він намагався повернутися до України. Прикордонники Білгород-Дністровського загону за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою виявили та затримали порушника кордону.

Свої дії одесит пояснив тим, що втомився на чужині і будь-що хотів повернутися до України. На “антиухилянта” склали протокол про адмінправопорушення. Зараз чоловік чекає на рішення суду.

Зупинили за 1 км від кордону

Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж “допомогти” іншим втекти з країни за грошову винагороду. Восьмеро порушників намагалися незаконно перетнути кордон і виїхати з України. Однак, план провалився. Чоловіків затримали прикордонники.

Історія банальна: чоловіки, скориставшись послугами інтернет-месенджеру, планували потрапити до Молдови в обхід прикордонного пункту. Прокладання маршруту коштувало від 40 до 80 тис. гривень з кожного. Проте, буквально за кілометр від кордону їх затримали правоохоронці. На осіб складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

Читайте провідні новини дня:

“Непомітні” порушники

Ще одну групу втікачів затримали прикордонники. Чоловіки намагалися у незаконний спосіб залишити Україну. “Мандрівка” до Молдови мала обійтися по $8 000 для кожного порушника.

Щоб відвернути увагу прикордонників під час контролю від схованих чоловіків, водій одягнув піксельний бушлат, повісив жовто-синій стяг у кабіні та запевняв у своїх патріотичних намірах.

“Непомітні” порушники намагалися сховатися у спальному відсіку транспортного засобу та на підлозі. Однак, їх таки виявили прикордонники.

Транспортний засіб вилучили. На порушників складені адмінпротоколи. А от перевізнику загрожує кримінальна відповідальність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО! На кордоні затримали АНТИУХИЛЯНТА, який тікав в Україну!

 Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація