Такого ще не було: на кордоні затримали антиухилянта, який тікав до України

Одесит зламав систему.
Не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися до України. На кордоні з Молдовою затримано першого “антиухилянта”. А от інші восьмеро українців, навпаки, не дійшли одного кілометру до Молдови.
Про гучні затримання порушників державного кордону розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.
Перший “антиухилянт”
30-річний громадянин України намагався перетнути державний кордон. Робив він це у незаконний спосіб поза пунктом пропуску.
Йшов пішки і прямував у бік України. Чоловік не тікав від ТЦК, війни та інших реалій українського сьогодення. Він намагався повернутися до України. Прикордонники Білгород-Дністровського загону за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою виявили та затримали порушника кордону.
Антиухилянт: українець вирішив незаконно повернутись з Молдови додому, ігноруючи пункт пропуску,— ДПСУ.— Lara-Lara (@LaraLar93023545) February 11, 2024
30-річний одесит йшов пішки назад на Батьківщину. Жаліється,що більше не міг перебувати далеко від дому. Але за це його ніхто не став хвалити: на чоловіка склали адмінпротокол pic.twitter.com/O09OfJgSH3
Свої дії одесит пояснив тим, що втомився на чужині і будь-що хотів повернутися до України. На “антиухилянта” склали протокол про адмінправопорушення. Зараз чоловік чекає на рішення суду.
Зупинили за 1 км від кордону
Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж “допомогти” іншим втекти з країни за грошову винагороду. Восьмеро порушників намагалися незаконно перетнути кордон і виїхати з України. Однак, план провалився. Чоловіків затримали прикордонники.
Вісім кріпаків намагалися втекти через українсько-молдовський кордон. Нажаль втеча їм не вдалась, бо загородзагони ДПСУ їх впіймали за кілометр від кордону. pic.twitter.com/Z7sQg77Sc0— Йосип з міста в УНДР ☭✮ (@josyp_z_mista) February 11, 2024
Історія банальна: чоловіки, скориставшись послугами інтернет-месенджеру, планували потрапити до Молдови в обхід прикордонного пункту. Прокладання маршруту коштувало від 40 до 80 тис. гривень з кожного. Проте, буквально за кілометр від кордону їх затримали правоохоронці. На осіб складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду.
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“Непомітні” порушники
Ще одну групу втікачів затримали прикордонники. Чоловіки намагалися у незаконний спосіб залишити Україну. “Мандрівка” до Молдови мала обійтися по $8 000 для кожного порушника.
Щоб відвернути увагу прикордонників під час контролю від схованих чоловіків, водій одягнув піксельний бушлат, повісив жовто-синій стяг у кабіні та запевняв у своїх патріотичних намірах.
“Непомітні” порушники намагалися сховатися у спальному відсіку транспортного засобу та на підлозі. Однак, їх таки виявили прикордонники.
«Непомітні» порушники розмістились у спальному відсіку транспортного засобу та на підлозі— Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) February 10, 2024
Щоб відвернути увагу прикордонників від схованих під час контролю чоловіків, водій одягнув піксельний бушлат і повісив жовто-синій стяг у кабініhttps://t.co/tyuJpZ6o64 pic.twitter.com/rqzmzCuxHD
Транспортний засіб вилучили. На порушників складені адмінпротоколи. А от перевізнику загрожує кримінальна відповідальність.
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