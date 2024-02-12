Такого ще не було: на кордоні затримали антиухилянта, який тікав до України

Не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися до України. На кордоні з Молдовою затримано першого “антиухилянта”. А от інші восьмеро українців, навпаки, не дійшли одного кілометру до Молдови.

Про гучні затримання порушників державного кордону розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Перший “антиухилянт”

30-річний громадянин України намагався перетнути державний кордон. Робив він це у незаконний спосіб поза пунктом пропуску.

Фото: ДПСУ

Йшов пішки і прямував у бік України. Чоловік не тікав від ТЦК, війни та інших реалій українського сьогодення. Він намагався повернутися до України. Прикордонники Білгород-Дністровського загону за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою виявили та затримали порушника кордону.

Антиухилянт: українець вирішив незаконно повернутись з Молдови додому, ігноруючи пункт пропуску,— ДПСУ.



30-річний одесит йшов пішки назад на Батьківщину. Жаліється,що більше не міг перебувати далеко від дому. Але за це його ніхто не став хвалити: на чоловіка склали адмінпротокол pic.twitter.com/O09OfJgSH3 — Lara-Lara (@LaraLar93023545) February 11, 2024

Свої дії одесит пояснив тим, що втомився на чужині і будь-що хотів повернутися до України. На “антиухилянта” склали протокол про адмінправопорушення. Зараз чоловік чекає на рішення суду.

Зупинили за 1 км від кордону

Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж “допомогти” іншим втекти з країни за грошову винагороду. Восьмеро порушників намагалися незаконно перетнути кордон і виїхати з України. Однак, план провалився. Чоловіків затримали прикордонники.

Вісім кріпаків намагалися втекти через українсько-молдовський кордон. Нажаль втеча їм не вдалась, бо загородзагони ДПСУ їх впіймали за кілометр від кордону. pic.twitter.com/Z7sQg77Sc0 — Йосип з міста в УНДР ☭✮ (@josyp_z_mista) February 11, 2024

Історія банальна: чоловіки, скориставшись послугами інтернет-месенджеру, планували потрапити до Молдови в обхід прикордонного пункту. Прокладання маршруту коштувало від 40 до 80 тис. гривень з кожного. Проте, буквально за кілометр від кордону їх затримали правоохоронці. На осіб складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

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“Непомітні” порушники

Ще одну групу втікачів затримали прикордонники. Чоловіки намагалися у незаконний спосіб залишити Україну. “Мандрівка” до Молдови мала обійтися по $8 000 для кожного порушника.

Щоб відвернути увагу прикордонників під час контролю від схованих чоловіків, водій одягнув піксельний бушлат, повісив жовто-синій стяг у кабіні та запевняв у своїх патріотичних намірах.

“Непомітні” порушники намагалися сховатися у спальному відсіку транспортного засобу та на підлозі. Однак, їх таки виявили прикордонники.

«Непомітні» порушники розмістились у спальному відсіку транспортного засобу та на підлозі



Щоб відвернути увагу прикордонників від схованих під час контролю чоловіків, водій одягнув піксельний бушлат і повісив жовто-синій стяг у кабініhttps://t.co/tyuJpZ6o64 pic.twitter.com/rqzmzCuxHD — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) February 10, 2024

Транспортний засіб вилучили. На порушників складені адмінпротоколи. А от перевізнику загрожує кримінальна відповідальність.

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