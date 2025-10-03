"Такого не було від початку війни": Росія масовано атакувала один з обласних центрів України

Ракетний удар / © ТСН.ua

Росіяни вночі вдарили по критичній інфраструктурі на Полтавщині. Обласний центр атакували одразу кілька ракет, попередньо це були «Іскандери». Через масовану атаку довелося призупинити газовидобуток, повідомили у ДТЕК. В області виникли проблеми зі світлом.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

Росіяни вночі атакували Полтавщину: спочатку ворог скерував на область «Шахеди», потім ударив ракетами, а під ранок на регіон знову полетів рій дронів.

Очевидці розповідають, що лише в Полтаві чули понад три десятки вибухів.

За даними Повітряних сил, область атакували одразу кілька ракет, попередньо це були «Іскандери». Цілили по об’єктах енергетики і не тільки. В самій Полтаві серйозних пошкоджень зазнали 17 будівель та підприємство. Пошкоджені теплиці, повибивало шибки в багатоповерхівках і церкві.

Уламок російської ракети впав просто в середмісті, ним зайнялися вибухотехніки. Пошкоджена тролейбусна лінія, довелося перекривати дорогу. Подекуди зникло світло і зупинився електротранспорт. Уламки впали і на приватне домоволодіння, люди дивом не постраждали.

«Я спала, як бахнуло. Жах. На невістку посипалося і скло, і все. Її врятувало те, що голова була накрита ковдрою», — каже місцева жителька.

Очевидці кажуть: такої масованої атаки вони не пригадують від початку повномасштабної війни. Вибухи лунали і в низці інших населених пунктів області. Жителі повідомляють, що під ударами були також Лохвиця, Котельва, Опішня.

«Ворог атакує критичну інфраструктуру, газову інфраструктуру для того, щоб залишити нас у блекауті, заморозити. Я хочу повідомити вам, що ми готуємося і все літо готувалися до блекаутів, тому школи, садочки, селищна рада — все облаштовано сонячними панелями, і навіть якщо будуть довгі блекаути, в принципі не переживайте — світло у нас буде», — каже Микола Різник, селищний голова Опішні.

Поблизу селища Шишаки під час гасіння пожежі ворог завдав повторного удару. Пошкоджена машина ДСНС, самі рятувальники не постраждали. Натомість одразу в кількох громадах пошкоджені енергетичні об’єкти, промислові підприємства та лінії електропередач. Через атаку низка об’єктів газовидобутку Полтавщини зупинили свою роботу, повідомляє ДТЕК.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 18:00 новини 3 жовтня. Ракети по Полтаві! Чернігівщина без світла! ЗСУ у Вербовому!