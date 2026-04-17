ТСН у соціальних мережах

1944
2 хв

"Такого ще не було": Росія масовано атакувала реактивними "Шахедами" обласний центр України — відео з місця

Росія атакувала Запоріжжя реактивними «Шахедами»: пошкоджено пам’ятку архітектури та житлові будинки.

Росія дронами атакувала Запоріжжя

© tsn.ua

Запоріжжя у вогні. Вдень росіяни атакували обласний центр реактивними «Шахедами». У трьох районах міста пролунала серія потужних вибухів. Наразі відомо про сімох поранених, серед них восьмирічна дитина. Пошкоджено будинок Кацена — пам’ятку архітектури місцевого значення. Ще один безпілотник влетів у дах сусідньої багатоповерхівки.

На місці подій працювала кореспондентка ТСН Дарія Назарова.

«Дім ніби посипався»: удар по багатоповерхівці

Ворожий безпілотник влетів просто в житлову багатоповерхівку посеред білого дня. Верхні поверхи миттєво охопило полум’я. Мешканка однієї зі знищених квартир, пані Олена, досі не може оговтатися від пережитого.

Олена Адєлєва, постраждала: «Мені здалося, що дім посипався. Я схопила дитину, він у мене спав. Прибігла до залу, почала телефонувати чоловікові, а він в іншому місті. Потім почали тарабанити в двері. Мене всю трясе. Вивела дитину в піжамі, сама в нічній сорочці. Нічого не взяла, крім телефона».

Робота рятувальників постійно переривалася через повторні загрози. Журналісти ТСН разом із ДСНС були змушені кілька разів ховатися в укриттях, оскільки нові дрони продовжували кружляти над містом.

Порятунок дитини з інвалідністю та пожежа в приватному секторі

На сусідній вулиці «Шахед» влетів у дах приватного будинку. Половина помешкання зруйнована вщент. Пані Лариса в момент удару була на вулиці, а всередині залишалася її дитина, прикута до ліжка.

Лариса Володимирівна, постраждала: «Дрони літали, я прилипла до стіни. Побачила — в нашому кварталі щось горить, стовп диму. Прибігла додому, а в мене стіна до стіни з сусідами, мій дах тепер під питанням. У мене дитина прикута до ліжка. Ми одразу вискочили, висмикнули її до візка…».

Втрата культурної спадщини

Ця атака стала фатальною для будинку Григорія Кацена. Це одна з небагатьох дореволюційних будівель міста, яка зберегла свою оригінальну архітектуру. Тепер пам’ятка архітектури місцевого значення фактично перетворена на згарище.

Містяни зазначають, що такої потужності вибухів у житлових районах ще не було. Поруч із місцями влучань — лише цивільні об’єкти: університет, дитяча лікарня і щільна житлова забудова. Наразі комунальні служби та волонтери допомагають людям забивати вікна, а медики борються за здоров’я сімох поранених.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 19:00 новини 17 квітня. Журналісти під обстрілом! Падіння цін на нафту!

Дата публікації
Кількість переглядів
1944
