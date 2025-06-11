Такої погоди в Україні не очікували: новий прогноз із сюрпризом

Яким буде літо в Україні / © ТСН

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Новий день несе з собою не лише тепло, а й несподівані атмосферні явища. Погода готує свої корективи — для когось це буде приємна прохолода, для когось — несподівані опади. Що чекає цього дня на вас — дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Новий прогноз погоди

Новий прогноз погоди! Спекотні «тридцятки» нарешті відійдуть з України. Навіть на сході та півдні очікується +25+29 градусів, повідомила синоптикиня Наталя Діденко. За її словами, у більшості областей України передбачається 11-го червня +21+25 градусів, у західних областях буде найсвіжіше, +18+23 градуси.

«У середу до нас прийде з північного заходу черговий атмосферний фронт. Відповідно, у західних, північних областях (окрім Сумщини), на Вінниччині, Черкащині, Одещині пройдуть короткочасні грозові дощі, можливі шквали та град. На решті території України опади малоймовірні», — зазначила Наталя Діденко. У Києві 11-го червня очікуються короткочасні дощі та грози. В другій половині дня чи надвечір місцями можливі сильні зливи. Температура повітря в столиці близько +20 градусів.

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Прогноз погоди від метеоролога

Своєю чергою метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, що у середу, 11 червня, вночі по всій території України істотних опадів не передбачається. А в денні години у західній частині, ввечері також місцями в центральних регіонах та Приазов’ї пройдуть помірні, подекуди значні дощі, місцями грози, можливий град. Вітер очікується змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °C, у північних областях та Карпатах +7…+10 °C; вдень +20…+29 °C, у районі Полісся +16…+21 °C.

Якою буде погода у червні?

Загалом червень 2025 очікується теплішим, ніж зазвичай. Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

«Середня місячна температура передбачається 19 – 23 °, в гірських районах 15 – 16 °, що на 1,5 – 2 ° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 45 – 82 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103 – 152 мм, що в межах норми», — йдеться у повідомленні.

Водночас заслужена метеорологиня України Вазіра Мартазінова в інтерв’ю «Главреду» зробила детальніший прогноз погоди на червень. Цитую: «На початку червня буде ще прохолодно. А ось що стосується другої половини місяця, то можу порадувати прогнозом. Дощів буде менше, температура підніматиметься до більш літніх процесів. Там температура повітря прогріватиметься до +28 градусів. Але така погода теж не буде стійкою. У третій декаді червня буде похолодання, можна очікувати опадів». Мартазінова додала, що позначка у +40 цього літа малоймовірна.

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«Поки те, що я бачу за своїми прогнозами, липень буде спекотним. Але, в Україну, судячи з усього, осінь прийде дуже рано. Поки що я не бачу такої спеки в серпні в Україні, як це було попереднього року. Поки що такої спеки в моєму прогнозі немає, проте потрібні уточнення», — зазначила метеорологиня.

Прогноз погоди на літо 2025

Тим часом синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі УНН розповіла, що літо 2025 буде із сюрпризами.

За попередніми оцінками, наступні три місяці будуть теплим і з періодами інтенсивної спеки. Середньомісячні температури будуть на 1,5-2,5 градуса вище за кліматичну норму. Найспекотнішими місяцями традиційно очікуються липень та серпень.

Синоптикиня пояснила, що найтепліше буде в південних регіонах країни, тоді як західні та північно-східні області можуть бути трохи прохолоднішими. Водночас Наталія Птуха зазначила, що розвиток синоптичних процесів може бути непередбачуваний, тому температурний фон та опади розподіляються по-різному.

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Що буде влітку з опадами?

Синоптикиня зазначила, що цього літа, як і в попередні роки, не обійдеться без коливань температури та нерівномірного розподілу опадів. Вона пояснила, що в теплий період завжди нерівномірний розподіл опадів, особливо це відчутно під час нестабільної атмосфери, коли відбуваються внутрішньомасові конвективні процеси.

«Тобто це розвиток, наприклад, грозової діяльності там в день і в години після прогріву земної поверхні, так як вона прогрівається нерівномірно, то, звичайно, в нас і оці грозові дощі, які оці внутрішньомасові, вони нерівномірні. Це яскравий приклад, коли там в одному районі міста може бути дощ, в іншому його немає», — сказала Птуха.

Зміна клімату в Україні

В Україні змінюється клімат. За словами синоптикині, більшість місяців року мають додатну аномалію відхилення середньомісячної температури від норми.

«І змінюється те, що характер опадів, збільшується саме кількість зливових дощів, тобто не звичайних таких, а ось саме зливого характеру», — пояснила вона.

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Птуха наголосила, що у деяких регіонах збільшуються посушливі періоди. Зокрема, за її словами, десь може бути злива, а десь, навпаки, посушлива погода. Аномальні погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття. Тож Птуха порадила українцям бути готовими до вищих температурних показників і адаптуватися до нових кліматичних умов.

Синоптикиня закликала враховувати, що температурні показники можуть бути вищими за кліматичну норму. Відповідно, доведеться адаптуватися.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НЕСПОДІВАНКИ ВІД ПОГОДИ! НОВИЙ ПРОГНОЗ ІЗ СЮРПРИЗОМ!