"Пекло поруч, а таксі до моргу вже чекає": львів'янин "без прикрас" про лікування та жахи коронавірусу в лікарні

"Пекло поруч, а таксі до моргу вже чекає": львів'янин "без прикрас" про лікування та жахи коронавірусу в лікарні

Житель Львова розказав про умови лікування у лікарні.

Житель Львова Роман Левчик 13 днів пробув разом із хворим на коронавірус батьком у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Чоловік весь цей час фотографував та ділився враженнями "без прикрас" в Instagram про умови перебування у лікарні та хворих, яких не вдалось врятувати.

ТСН.ua з дозволу автора публікує його враження та світлини з "ковідного" відділення.

Львів'янин, який 13 днів був у лікарні: "Пекло поруч і "таксі" до моргу вже чекає"

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Роман Левчик розповів ТСН.ua, що його батька госпіталізували із коронавірусом у лікарню 25 вересня. Він там був через те, що старшому чоловік був потрібен догляд.

"Батько сам не міг їсти та пересуватись. Я там був, бо потрібен був догляд. Швидше за все, якби я там з ним не був, то він звідти б і не повернувся. Батько був у критичному стані", - каже Роман Левчик.

Також чоловік описує, як у лікарні просто на очах помирають хворі на коронавірус люди.

"Буде з ким поговорити, казав пан Сергій, коли його привезли до нас в палату. На другий день почав задихатись. 30 хвилин назад його серце в муках зупинилось. За дві хвилини до смерті рентген показав відсутність легень", - написав Роман Левчик.

Фото: Роман Левчик, Instagram

Після смерті померлих у лікарні розміщують за клейонкою, а потім на "таксі" - старенькому автомобілі, везуть до моргу. На одному із фото автор показав речі покійного, які склали на інвалідному візку.

"Родичі покійного не встигли забрати", - підписав фото чоловік.

Фото: Роман Левчик, Instagram

Роман Левчик також зазначає, що трапляється і таке, коли лікарні виключається система, яка подає кисень: "Ніч була "трешовою". Дідусь, років 80 впав з ліжка та зі стогоном доповз майже до виходу. На годину відключилась система, яка подає кисень. Всі залежні від нього ледь не задихнулись".

Батько Романа Левчика переміг недугу після 13 днів лікування. За це час на лікування чоловіка родина витратила понад 35 тис. грн. Попереду в нього реабілітація.

Львів'янин зазначає, що він розповів все про лікування коронавірусу, щоб в Україні знизилась смертність та покращились умови перебування хворих. Також чоловік сподівається, що ті, хто вважають, що "коронавірус - це дурниці", задумаються та зроблять висновки.

"Пекло поруч і "таксі" вже чекає. Сьогодні воно забере когось незнайомого, а завтра тебе", - наголошує Роман Левчик.

Фото: Роман Левчик, Instagram

Що кажуть у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги

У коментарі ТСН.ua речниця Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Христина Каспшишак розповіла, що в них зараз перебуває багато хворих на коронавірус. І лікарня намагається для всіх створити нормальні умови лікування.

"Сьогодні в лікарні перебуває 439 пацієнтів з пневмоніями. У 400 є ПЛР-позитивний тест, в реанімації є понад 30 пацієнтів. Наша лікарня в Україні здійснює чи не найбільшу кількість прийом пацієнтів є коронавірусом в Україні. Загалом ми можемо прийняти понад 700 пацієнтів. Перебіг захворюваності в нашому місті змушує нашу лікарню постійно вживати заходів, щоб приймати хворих. Півтора роки тому, коли тільки-но почалась пандемія, мабуть ще жодна лікарня не була готова до цього. За цей час наша лікарня зробила великий прогрес. І це стосується не тільки кількості ліжко-місць, а й загалом поліпшення умов перебування пацієнтів. Але нашій лікарні майже 50 років. Тобто наші корпуси, приміщення не нові. Це не новенька збудована лікарня приватного типу, де все ідеально. Це лікаря, де за останній рік зроблено багато, щоб наші пацієнти лікувались в нормальних умовах", - пояснює речниця лікарні.

Христина Каспшишак додає, що зараз в їхній лікарні є пріоритет - це порятунок людей.

"У нас в пріоритеті стоїть порятунок людини. І тут мабуть, не найважливіше, у якій палаті лежить пацієнт, якщо його потрібно рятувати. Минулого року ми єдині в Україні організували найбільшу в державі "ковід"-зону в приміщеннях, які у нас орендував медичний коледж. Ми там зробили місця для масових поступлень, оскільки очікували, що буде спалах і якось потрібно буде приймати людей. Тоді наші пацієнти лягали у просторі приміщення, об'єднані з коридорами. Може це не всім подобалось. Але вони мали найважливіше - медичний персонал, відповідну кількість препаратів, які передбачені протоколами лікування, там розведено кисень та є кисневі концентратори і маски. Звичайно, що якісь пацієнти хотіли б лікуватись у кращих умовах, але наші реалії змушують нас забезпечувати лікувальний процес у тих умовах, які є. Хоча в більшості приміщень є нормальний ремонт, там чисто", - наголошує речниця Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Що ж до ліків, на які пацієнти витрачають велику кількість коштів, то в лікарні це пояснюють тим, що кошти виділяються на ті препарати, які передбачені протоколами лікування, проте не всім вони підходять.

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"Стосовно ліків. Є протокол, який передбачає наявність та лікування певними медикаментами. Але буває так, що пацієнту ті чи інші антибіотики не підходять. І ми мали такі моменти, коли наші пацієнти обурювались, що вони за власний кошт купують ті чи інші медикаменти. Але лікар не просто так не призначає ті чи інші антибіотики, головне - ефективність. Медики мають право рекомендувати ті медикаменти, які будуть кращими для хворого", - каже Христина Каспшишак

Речниця львівської лікарні додає, що останні дні в побільшало пацієнтів. У понеділок, 4 жовтня у лікарні був антирекорд із госпіталізацій за добу - 81 людина. Це найбільший показник за весь період пандемії. Також лікарі коронавірусного відділення лікарні завантажені, трапляється і таке, що вони змушені буквально жити на роботі.

"Наша лікарня у Львові є найбільшою медичною установою в Західній Україні, у нас працює близько 1800 медичного персоналу. Для того, щоб побудувати ефективну роботу в "ковід"-відділенні, адміністрація ухвалила рішення перегрупувати із кожного відділення частину персоналу, яка допомагає у "ковідному" відділенні. Тобто сьогодні медики терапевтичного профілю, які працюють у коронавірусному відділенні, підсилені колегами із травматології, хірургії, гінекології. Тобто абсолютно із всіх відділень. Бо ми розуміємо, що наша лікарня має велику відповідальність за життя і здоров'я мешканців Львова", - наголошує Христина Каспшишак.

P. S. У Львівській лікарні швидкої медичної допомоги наголошують, що теперішній спалах коронавірусу - це "пандемія невакцинованих". А тому там нагадують про важливість щеплення, обов'язковість носіння маски, миття та дезінфекції рук.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що запалення і почервоніння пальців ніг може бути побічним ефектом реакції імунної системи на боротьбу з коронавірусом.

Також лікарка назвала симптоми "Дельта"-штаму коронавірусу. Що турбує інфікованих.

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