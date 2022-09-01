"Тактична штовханина": експерт прогнозує, що взимку війна нагадуватиме ситуацію на фронті 2016-17 років

На сьогодні важко прогнозувати, якою буде ситуація на фронті в Україні взимку. Проте спостерігаючи теперішню динаміку, бойові дії нагадуватимуть ситуацію на фронті 2016-17 років – коли була така собі тактична штовханина.

Наразі незрозуміло, де війська зустрічатимуть Новий рік, проте війна не зупиниться і ніхто стріляти не припинить.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Теперішні події на фронті він охарактеризував так, що російські війська вже не можуть здійснювати широкомасштабні наступальні дії, а українські – ще не можуть.

"На сьогодні утворився таки собі паритет – тобто, коли російські окупаційні війська вже не можуть проводити широкомасштабні бойові дії, вони зосереджуються на дуже таких селективних напрямках (Донбаський, Харківський, частково Херсонський), але говорити про те, що вони можуть здійснити якісь широкомасштабні наступальні дії – ні. І ми в тому числі, досягнувши певної кількості і якості Збройних сил, маємо можливість стримувати ворога, не допускаючи його серйозних проривів, порушуючи його і системи управління, і комунікацій, і забезпечення. Але ми не маємо достатньо сили і переваги в силі для того, щоб здійснювати якісь наступальні дії загалом", – пояснив військовий експерт.

"Тому сказати, як будуть розвиватися події взимку, дуже складно. Хоча, спостерігаючи ту динаміку, яка зараз є, то скоріш за все, ми побачимо щось подібне до нашої зими 2016-17 років – коли була така собі тактична штовханина, намагання витіснити противника з певних позицій, удосконалити свій передній край, створити передумови до наступу і тому подібне. Укріплюватися позиції будуть і так далі", – прогнозує Грабський.

Він зауважив, що це залежить від багатьох факторів: які задачі будуть ставитися російським військам, наскільки вони будуть змушені продовжувати активну роботу, а також фактори військової доцільності.

"Наприклад, для нас зараз критично важливо відтіснити противника від Харкова. Тому що наближення противника до Харкова означає посилення інтенсивності обстрілів у місті. Противник не дається, тому що для нього Харківський напрямок залишається важливим. Така подібна ситуація на півдні. Ми не знаємо, як будуть далі розвиватися події. Де будуть війська, наприклад, зустрічати Новий рік – це незрозуміло. Але говорити про те, що все стане, все замерзне і перестануть стріляти – ні. Це не та війна, яку ми звикли бачити з 14 по 21 рік", – запевнив експерт.

Нагадаємо, на думку генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, осінь-зима стануть вирішальними на фронті в Україні. Адже саме цей період покаже підготовку ЗСУ до звільнення окупованих територій.

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