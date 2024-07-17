"Тактика орди": воїни ЗСУ розповіли, що насправді відбувається у Часовому Яру і яка там ситуація

Водогін "Сіверський Донець - Донбас", у якому тепер геть немає води, - це лінія бойового зіткнення в районі Часового Яру. У тій частині міста, що на східному березі, після тисяч ворожих артилерійських снарядів та авіабомб немає життя. Лише в підвалах, поміж руїн, причаїлись окупанти.

А от на західному березі - ще залишаються цивільні. І саме сюди росіяни спрямували свої щоденні удари. Ворожа піхота при цьому намагається перейти на західний берег. Але всіх їх влучним вогнем знищують воїни 24-ї королівської бригади, що тримають лінію оборони.

З охопленого вогнем міста - репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Окупанти рівняють з землею Часів Яр

Окупанти щодня нещадно обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії, авіабомбами та дронами.

"Якщо брати, так останній тиждень, то вони прямо так конкретно взялися … За розбирання його! Часового Яру!", - каже військовий.

Стара частина Часового Яру перетворилась на цілодобову мішень для рашиської артилерії з авіацією.

"Вони от просто зараз накривають це все, тобто вибивають - спалюють все, що можливо. Де, наші можуть закріпитися, вони його вибивають. Розбивають. Робочий процес у них такий зараз", - каже захисник України.

Максим щодоби, по багато разів, перелітає своїм безпілотником канал Сіверський Донець-Донбас. Командир взводу розвідувальних дронів 24-ої механізованої бригади твердить: найновіший місцевий житловий мікрорайон - стараннями рашистів, за лічені тижні перетворився на декорації до фільму жахів.

Якою є тактика окупантів

За плечима воїнів Королівської бригади протистояння з московитами, на всіх, без винятку, найгарячіших ділянках фронту. Військові, кажуть: до дрібниць вивчили і тактику й стратегію рашистів. У Часовому Ярі, твердить командир мінометної батареї 24-ки, окупанти ведуть саме притаманну орді війну.

"Просто - розбирають. Це їхня вже - проторена дорожка. Зрівняти все вщент і потім зайти - просто ніде вже де закріпляться ні їм, ні нам. Вони вже просто сходять на згорівшу землю", - каже “Апостол”, командир мінометної батареї 24 ОМБр ім. короля Данила.

"Апостол"

Саме так було у мікрорайоні на східному березі каналу.

"Не було просто ніякої логіки там стояти. Не можна було хлопцям ні провізію, ні забезпечення ніяке доставити. Ні забрати, навіть “трьохсотих”. Це просто були великі втрати, навіть, коли туди добратись. Просто туди добратись - добратися це до людей, це було шось ну, дивовижне!", - зауважують військові.

Батальйонні розвідники “Тулуб” із “Юргненом” до останнього пішки ходили на східний берег. Нині, кажуть воїни 24-ки - майже по всій протяжності каналу у Часовому Яру, він і є - лінією бойового зіткнення.

Часів Яр

Масованих штурмів окупанти поки не проводять

Розвідники 24-ки твердять: масованих штурмів каналу, рашисти наразі не проводять. Важкої ворожої техніки у зоні видимості, на передньому краї, наразі не спостерігають.

Водночас, від спроб просунутися, на західний берег, московити - не відмовляються.

Окупанти постійно нищать Часів Яр

"Піхота противників суне. По два, по три, по одному", - каже “Ракета”, водій мінометної батареї 24 ОМБр ім. короля Данила.

Та всіх, кого рашиські командири відряджали у похід за канал, воїни 24-ої королівської, зупинили, назавжди. Ще - дорогою до мети.

Водночас, навколишній ландшафт у старій частині міста рашиські снаряди й міни з бомбами, змінюють, мало не щохвилини.

Поміж того жахіття, під постійним ворожим вогнем, у місті досі залишаються цивільні. Більшість, люди старшого віку, що категорично відмовляються евакуйовуватись. Натомість, місць де можна вижити у Часовому Ярі, меншає з кожною хвилиною.

Часів Яр

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