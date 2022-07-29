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"Тактика "салямі": експерт заявив, що окупанти не можуть завдати ураження у масштабних проривних операціях

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"Тактика "салямі": експерт заявив, що окупанти не можуть завдати ураження у масштабних проривних операціях

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

На сьогодні українські та російські війська перебувають у зоні стратегічної та тактичної рівноваги. Окупанти вже кілька місяців не можуть здійснити великих проривних наступальних операції.

Проте це не означає, що в російських військ більше немає ресурсів.

Про це військовий експерт Петро Черник розповів в ефірі ТСН.

"Ми в зоні стратегічної та тактичної рівноваги, противник вже кілька місяців не може здійснити великих проривних наступальних операції. Тактична тактика "салямі" – відрізають малесенькими шматочками. Але це якраз є свідченням того, що "друга армія світу" не спроможна завдати ураження у масштабних проривних операціях", – пояснив експерт.

"Але ми не маємо права видихнути і сказати, що у противника більше немає ресурсів – мають", – наголосив Черник.

Петро Черник: техніка салямі рашистів, війна на виснаження та намацана Україною правильна стратегія

Петро Черник: техніка салямі рашистів, війна на виснаження та намацана Україною правильна стратегія

Нагадаємо, генерал ЗСУ Сергій Кривонос вважає, що російські війська можуть розпочати наступ на Запоріжжя та Харківсько-Слов'янський напрямок.

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