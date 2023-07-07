"Тактика у ворога дуже підступна": поранений боєць із Бахмутсього напрямку про бої поблизу міста

Лікарі кажуть, що роблять усе, аби вберегти життя захисників та дати шанс на цілковите одужання

Цілодобові операції в лікарнях Дніпра, де рятують захисників одразу з кількох напрямків фронту. Поранених доправляють щоденно. Медики відстежили, що з півдня чимало воїнів з ампутаціями через щільно заміновані території. Зі сходу - переважно ушкодження внаслідок обстрілів, йдеться в ТСН.

Кульове поранення голови, уламкове ушкодження в руці, а ще потрощені стопи - 36-річний Василь щойно з Бахмутського напрямку. “Я почув, що граната. І чим швидше я упав. Так вийшло, що вони попали мені в ступні. Якби я стояв, зігнувся - це все пішло би мені в обличчя”, - каже Василь.

З його ніг медики дістали купу уламків, найбільші Василь зберіг на памʼять. “Такого уламка достатньо, щоб вбити чоловіка”, - каже боєць.

Його життя вже поза небезпекою, після операції загоюються рани. Та ще безліч маленьких уламків лишилися в ногах, дістати їх усі - надто травматично для тканин.

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Вони тримали позиції біля Соледара, згадує Василь, коли ворожа куля зачепила йому голову. Скривавлений продовжив бій, та потім уламок ушкодив руку. “Якщо глибоко проникає осколок, важко вести бій за рахунок того, що ви пальці не відчуваєте. Тобто руку відчуваєте, а саме натискати на курок - не відчуваєте пальців”, - ділиться військовий.

Після цього ще й вибух ворожої гранати. Василь каже, ворог підступний, та попри пекельні бої, українські захисники тримаються. “Двоє кричать: ми здаємся, здаємся. Водночас виходять з їхньої групи четверо, обходять нас з іншого боку. Підступна тактика в них. Закидують гранатами. За рахунок чисельності вони нас давлять. Ми тримаємось. Мир може бути тільки після перемоги”, - переконує боєць.

На перепочинок, визнають медики Дніпра, годі й сподіватися. “Поранених дуже багато і щоденно уламки від вибухів. Забруднені рани як вибухом, так і сторонніми предметами - і землею, і травою”, - розповідають медики.

Та попри це запевняють: зроблять усе, аби зберегти життя воїнам і якомога більше захисників поставити на ноги. Врятований ними Василь вже чекає, коли побачить доньку. І сподівається, що після перемоги зможе зіграти у футбол.

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