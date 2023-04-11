Тактика "випаленої землі" і кроки відчаю: експерт пояснив основні плани РФ на фронті

Генштаб повідомляє про те, що 4 основних напрямки російських атак зберігаються, однак зазначає, що інтенсивність боїв падає.

Про що це свідчить, пояснив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі каналу Ми — Україна".

"Крок відчаю"

За словами експерта, ворог виснажується. А всі ці атаки окупантів є "кроком відчаю".

"Вони збирають по тих напрямках, де ще можуть зібрати людей, техніку і продовжують наступальні дії, а також перекидають залишки тих резервів, які ще збереглися на Сході, наприклад на Лиманський напрямок, аби спробувати інтенсифікувати бойові дії по тих напрямках: Мар’їнка, Авдіївка, Бахмут. Але я думаю, що кілька днів і інтенсивність буде падати ще. Тому що помітно, що ворог зараз кидає багато сил на Бахмут, вони виснажуються, понесли втрати і помітно як і по Авдіївці, незважаючи на те, що вони просто зносять все з лиця землі, стирають все авіацією та артилерією, все ж таки сил для захоплення Авдіївки не вистачає. Помітно, що зараз атаки концентруються на цих 3-4 напрямках, де ще зберігається якийсь невеликий потенціал", – каже Мусієнко.

Основне завдання окупантів на найближчий час

На його думку, основне завдання ворога найближчим часом – перехід в оборону, підготовка оборонних рубежів, тому що їхній наступ захлинається і немає такої інтенсивності, як було.

"Було понад 300 тисяч російських військових на окупованих територіях. Де вони поділися? Багато хто знищений, багато хто розосереджений, багато хто займається підготовкою до оборони. Ось такі тенденції. Тобто ми маємо сказати, що попри те, що вони кидають значні ресурси, у великій кількості ці ресурси українськими захисниками і знищуються. Зараз основні акценти ворога характеризуються тим, що вони застосовують у великій мірі авіацію і артилерію по тим позиціям, де вони ще можуть це робити. Тобто від тактики штурмових груп переходять до того, щоб просто винищувати все, що вони бачать перед собою. На сьогоднішній день і така тактика застосовується. Це якраз через те, що вони в такій великій кількості застосовувати свої штурмові групи по деяким напрямкам не можуть. Також вони кинули деякі групи цих своїх військових на будівництво фортифікаційних споруд і укріплення оборонних позицій", – пояснив експерт.

Тактика "випаленої землі"

Олександр Мусієнко розповів, що це означає на практиці тактика "випаленої землі", яку застосовують росіяни.

Він зауважив, що це не нова тактика в цій війні. Росія використовувала її і раніше.

"Всюди, де наступали російські війська, вони все намагалися знищити. Ця тактика полягає в тому, щоб у разі, коли неможливо в такій інтенсивності вести виснажливі міські бої, ворог просто переходить до того, що, використовуючи авіацію, артилерію, просто завдає удари, знищуючи все перед собою, знищивши і таким чином зробивши не придатним до оборони населений пункт", – сказав аналітик.

Ситуація в Бахмуті

Мусієнко наголосив, що найважливіше у Бахмуті – це те, що попри складну ситуацію наші сили зберігають і контролюють дорогу.

"Тобто є зовнішній зв’язок і це досить важливий елемент і аспект. Найважливіше, що хотів ворог, це взяти в оточення наші сили і цього вони досягти не змогли", – каже експерт.

Він пояснив, що для ворога ключове завдання — продемонструвати якусь символічну перемогу.

"Від початку лютого минулого року триває масштабний наступ російських військ на Сході. За цей час вони досягли невеликих тактичних успіхів, безпосередньо в Бахмуті, Соледарі і просунулися на кілька кілометрів вздовж Лиманського напрямку, намагалися оточувати Авдіївку, але безуспішно. Треба розуміти, що це абсолютно незадовільний показник з точки зору великого наступу, тому хоча б щось продемонструвати їм потрібно. Їх зараз більше цікавить символічна перемога, вони готові бути правителями і царями руїн, попелу, згарищ, бруду, сміття тощо, ніж задумуватися про подальші кроки. Вони прекрасно розуміють, що можуть тримати оборону навіть не в Бахмуті. Для них зараз важить просто поставити на камінцях свій триколор", – підсумував Олександр Мусієнко.