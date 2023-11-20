Тактика "зустрічних штурмів": десантники розповіли про бої на Бахмутському напрямку та західну зброю

Українські воїни 80-ї десантно-штурмової бригади, яка утримує позиції у звільненій нещодавно Кліщіївці, розповіли про тактику зустрічних штурмів окупантів. Вони намагаються штурмувати наші позиції в той же самий час, коли наші десантники йдуть на штурм їхніх.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка.

Окупанти обстрілюють позиції артилерії

ТСН побувала під Бахмутом на позиціях 80-ї десантно-штурмової бригади. Командир установки "Град" на позивний "Моряк" каже, що його дім в окупації. Проте він вірить, що цю частину України вдасться звільнити.

"З родичами немає зв’язку від березня 2022", - каже командир "Граду" 80-ї ОДШБр "Моряк".

"Моряк"

Коли українські захисники обстрілюють позиції окупантів, їх одразу шукають засоби ворожої розвідки. Якщо знайдуть, сюди прилетить вдесятеро більше снарядів. Тож, в даному випадку, краща система управління - це залишитись неушкодженими, успішно вразивши ціль.

"Зараз всі підрозділи Збройних Сил на дуже високому рівні в плані системи управління. Від командирів дуже багато все залежить, від вищого командування, від командирів на місцях, від командира взводу, ну, прямо, дуже сильно, як він буде воювати", - каже Ярослав, командир реактивної батареї 80-ї ОДШБр.

Ярослав

Військові розповіли про західну техніку

У вересні бійці десантної бригади разом з іншими підрозділами Сил оборони звільнили село Кліщіївка під Бахмутом. Але важкі бої навколо Кліщіївки тривають й дотепер. Кожного дня.

По наших десантниках в Кліщіївці й зараз прилітає майже все, що є в арсеналі окупантів. Військові кажуть, що в боях за Кліщіївку добре показали себе австралійські бронемашини "Бушмастер", які є на озброєнні у десантників.

Юрій, водій бронемашини 80-ї ОДШБр: "Броня, мені здається, в неї хороша. Хороша - хлопці наїжджали на міни, вона тримає, і осколки тримає".

Бахмутський напрямок

Чому дрони на війні дуже важливі

Військові Юрій і Павло оператори ударних дронів підрозділу "Фокстрот". Вони кажуть, що дрони на війні дуже важливі, оскільки рятують життя.

Працюють оператори БПЛА "скидами" - відправляють вибухові подарунки на голови ворогів. Навчились перегравати ворожі засоби радіоелектронної боротьбі в безнадійних, здавалося б, умовах.

Після штурмів десантників відводять у найближчий тил. На короткий перепочинок. Але перепочинок умовне поняття. На імпровізованих полігонах поруч із фронтом вони продовжують відпрацьовувати штурмові дії.

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Нагадаємо, в Україні збільшать кількість мобільних груп для боротьби з "Шахедами".

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