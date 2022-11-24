Там, де можна зігрітися та зарядити телефони: в Україні запрацювали понад 4000 "Пунктів незламності"

Шукати такі локації треба на мапі онлайн – на сайті nezlamnist.gov.ua.

Понад 4000 "Пунктів незламності" запрацювали 24 листопада по всій Україні – де можна зігрітися, зарядити телефони та відшукати Інтернет.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Це спеціально облаштовані місця, в яких, навіть коли навколо суцільна темрява, є світло. Працює генератор, від якого можна підзарядити мобільні пристрої. А ще – обігрівачі, подекуди Інтернет, вбиральні, питна вода, місця для відпочинку або ще й додаткові послуги – кава, чай і солодощі.

Шукати такі локації треба на мапі онлайн – на сайті nezlamnist.gov.ua. Там же, натиснувши на один з маячків,можна переглянути перелік доступних і безкоштовних послуг.

Більшість "Пунктів незламності" мають працювати цілодобово, окрім тих, які розміщені в школах, магазинах та ресторанах.

"В нас є вода і опалення. Гості приходять і увесь перший поверх сидить з ноутбуками", – розповіли в пункті.

"Якщо 24 години немає свтіла, вже 25-26, то ми й прийшли", – кажуть відвідувачі.

Нагадаємо, що під час відсутності електроенергії українці можуть погрітися у відділеннях поліції, забезпечених засобами зв'язку та генераторами.

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