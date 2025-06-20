"Там просто немає тіл": мати загиблих в Ізраїлі дітей Кості та Іллі розповіла про трагедію

В Ізраїлі загинула родина із Одеси / © ТСН.ua

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В Ізраїлі загинула родина українців. Люди не лише рятували трьох дітей від обстрілів в Україні, а й лікували 7-річну Настю, в якої діагностували онкологію.

ТСН ексклюзивно поспілкувалася із одеситкою, яка внаслідок іранської атаки на Ізраїль втратила двох дітей, матір, рідну сестру та племінницю.

Про цю сім’ю багато писали у мережі, але, як каже наша співрозмовниця, було чимало неточної інформації і для неї дуже важливо це виправити. Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

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Ніч на 15 червня. Іран б’є балістичними ракетами нового типу по ізраїльських містах. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в місті Бат-Ям — це передмістя Тель-Авіву. 12 людей загинули. Серед них — п’ятеро українців.

«Там просто немає тіл. Як мені сказали, вони не встигли спуститися. Їх знайшли між сходами. Хтось вилетів», — каже мати загиблих через атаку дітей Ганна Пєшкурьова.

Тієї ночі Ганна втратила обох своїх синів — Іллю та Костю, яким назавжди 14 та 10 років відповідно; матір — Олену, якій 54; рідну сестру Марію, якій 30 років та її доньку Настю. Племінниці Ганни — було 7 років.

Настя, яка загинула через атаку Ірану / © ТСН

«Я ще повністю це не прийняла. Сиджу вдома і думаю: ну, вони далеко. Так, я рік без них жила. Сумувала страшно. І я усвідомлюю, лише коли розумію, що я більше не можу до них додзвонитися», — каже вона.

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Загибла Марія / © ТСН

В Ізраїль сини Ганни переїхали минулої весни. Родина вважала, що дітям так буде безпечніше, адже в рідній в Одесі молодший Костя постійно плакав через сирени повітряної тривоги та жахався ракет.

Олена, яка загинула в Ізраїлі / © ТСН

Там вже понад рік жили і мама, рідна сестра та племінниця Ганни. Наприкінці 2022 вони приїхали в Ізраїль на лікування. У маленької Насті була важка форма онкології. За кілька років до цього в родині була ще одна втрата: від цього ж діагнозу — рак крові — пішла з життя сестра Марії — вони були двійнятами. Маленьку Настю назвали на її честь.

10-річний Костянтин / © ТСН

Найкраща подруга Марії та хрещена Насті — Христина Чанишева каже, за місяцями нескінченних зборів грошей на лікування — були три надскладні операції. Малечі пересадили кістковий мозок. Але і це не допомогло.

14-річний Ілля / © ТСН

«Вони якраз у неділю збиралися до лікарні. І там Маші мали сказати про результати пункції та ймовірний план лікування далі», — каже Христина.



5 українців, серед них троє дітей, прощання з цією родиною відбудеться в Ізраїлі у неділю та понеділок.

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«Я вже підписала нотаріально завіренний документ про кремацію тіл. Бо їх неможливо перевезти», — каже мати загиблих дітей Ганна Пєшкурьова.

Перевезти тіла в Україну було неможливо через закрите небо, а ще нестабільну ситуацію. Отже поки невідомо, коли прах загиблих українців відправлять до Одеси, щоб і рідні могли попрощатися. Нині за пам’ять своєї доні Насті на фронті б’ється її тато Артем.

Нагадаємо, в ніч проти 14 червня іранський ракетний обстріл Ізраїлю забрав життя п’ятьох українців, які знайшли свою смерть під завалами житлового будинку в місті Бат-Ям неподалік Тель-Авіва. Ця жахлива трагедія обірвала долі родини з Одеси, яка приїхала до Ізраїлю з однією метою — боротися за життя 7-річної Насті Бурик, хворої на онкологію.

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