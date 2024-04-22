"Там все перебито. Там уже нема нічого": куди переселяють людей із Сумщини і що вони кажуть

Понад два десятки жителів Сумщини евакуювали на Буковину. Їх вивезли з Великої Писарівки та сусідніх сіл. Останні кілька тижнів ворог знищував цю прикордонну громаду керованими авіаційними бомбами та іншим озброєнням.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Танасійчук.

Валентина та 5-річна Люба мешкають на Буковині

5-річна Люба розповідає, як поруч з домом вибухали авіабомби. А у родини навіть підвалу, щоб сховатися, не було.

5-річна Люба у шелтері

"У квартирі ховалися, в туалеті. Якби КАБ упав – то нас би не було", - каже переселенка з Сумщини Валентина Гученко.

Їхнє селище Велику Писарівку ворог стирав з лиця землі впродовж кількох тижнів. Лише керованих авіабомб окупанти випустили - сотні. Селище майже знищене, розповідає Валентина. Повсюди – понівечені будинки та вирви від снарядів.

"Там все перебито. Там нема нічого", - каже Валентина.

Валентина з Любою

Валентина з маленькою Любою двічі відмовлялась від евакуації. Коли ж стало нестерпно, молилися, щоб не загинути в дорозі.

Евакуаційним потягом Валентина дісталась до Буковини. Її родину поселили в шелтері, де колись була сільрада. Жінка облаштовує домашній затишок як може. Вже тут дізналася, що повертатись їм більше нікуди - в їхній дім теж був приліт. Іграшки у маленької Люби - теж від волонтерів.

Обстріл Сумщини

Родина переїхала на Буковину і планує тут жити до кінця війни

У прихистку проживає ще два десятки евакуйованих з Сумщини. Половина це – діти.

Олексій Мороз спочатку відправив дружину з двома дітьми в Охтирку, а сам сподівався, як і на початку війни, пересидіти обстріли у підвалі. Аж поки бомба не влучила в сусідню у хату.

"Сусід виходив – все обличчя було побите осколками. Домівку розбило", - згадує Олексій.

Сім’я наразі міркує, аби залишитись на Буковині допоки не закінчиться війна. Однак, каже Олексій, заради дітей шукатиме приватне житло.

Велика Писарівка - наслідки російського обстрілу

Люди можуть безплатно жити у шелтері

У шелтері родини можуть безоплатно перебувати необмежений термін. Для дітей у громаді є садок і школа.

"У населених пунктах у нас знаходиться багато житлових будинків, якщо вони забажають окремо, то зможуть у житловий сектор", - каже директорка Центру надання соціальних послуг Наталія Проскурняк.

Нині на Буковині проживає 80 тисяч переселенців. Тут готові прийняти ще понад пів тисячі, кажуть у військовій адміністрації. Також за грантові кошти у двох громадах зводять 5 багатоквартирних будинків для постійного проживання евакуйованих із зони бойових дій.

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Нагадаємо, ЗСУ просунулись на фронті на 2 кілометри.

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