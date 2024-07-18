“Там вже стільки було корупційних скандалів": Богомолець висловилася про відбудову "Охматдиту"

За її словами, відбудова лікарні — це не нові вікна, не завезення нового обладнання і не ремонт у палатах.

Відбудова дитячої лікарні “Охматдит” у Києві, яку зруйнувала російська ракета, — це перевірка українців на корупційну складову.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua висловила заслужена лікарка України, докторка медичних наук, професорка Ольга Богомолець.

“Звичайно, це диво, що українці збирають гроші. Впевнена, що ця лікарня буде відновлена за кошти міжнародних донорів. Впевнена, що буде купа шахрайства, на жаль. Просто "Охматдит" так багато років добудовували і там вже стільки було корупційних скандалів і корупційних складових, що це така точка для мене дуже-дуже тендітна. Перевірка українців на корупційну складову. Чи вже подорослішали нарешті чи під час війни і навіть на відбудові “Охматдиту” будуть красти?” — каже Ольга Богомолець.

За її словами, відбудова “Охматдиту” — це не нові вікна, не завезення нового обладнання, і навіть не ремонт у палатах.

“У Швейцарії під базовими лікарнями два-три поверхи законсервованих палат, операційних. В Ізраїлі так само — декілька поверхів під кожною лікарнею, яка може існувати абсолютно безпечно для лікарів і пацієнтів... Перед відбудовою “Охматдиту” треба нарешті роззути очі і усвідомити, що війна на довго.... Лікарню “Охматдит” можна відбудовувати тільки тоді, якщо можна гарантувати, що всі відділення, всі операційні можуть бути перебазовані під землю”, — розповіла Ольга Богомолець.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію інтерв’ю Богомолець: війна провокує рак, українцям залишилося 60 років, і чому ми обираємо не тих президентів

Читайте також: