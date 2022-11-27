"Там залишилась вся бригада": медикиня з "Азовсталі", яка вагітною потрапила до полону, розповіла про життя на волі

Керівниця медичної служби 501-го батальйону морпіхів Мар'яна Мамонова звикає до вільного життя і материнства. Жінка вагітною потрапила в російський полон і провела в ньому пів року. Уся Україна переживала за долю Мар'яни. На четвертий день після визволення медикиня народила здорову дівчинку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Мар'яна живе зараз разом з донькою Анною-Марією та чоловіком у Львові.



"Чоловік працює у Львові і так я опинилася. У Луцьку дали квартиру, робимо ремонт і як зробимо - то переїдемо", - каже медикиня ЗСУ Мар'яна Мамонова.



Її донечці два місяці і вона народилася на четвертий день після звільнення мами. Не так Мар'яна уявляла собі вагітність - 6 місяців спала на піддонах. Іноді в шестимісній камері тіснилися сорок жінок. Найбільше, зізнається, переживала, щоб не народити у окупантів, бо вони погрожували забрати дитину. Нині заново звикає до волі .



"Зовсім по-іншому цінується комфорт, та сама вода, свобода, шо ви можете вийти за двері, погуляти, сходити в магазин, до когось сходити в гості, поговорити по телефону. Я не можу звикнути, шо в мене є телефон", - каже Мар'яна Мамонова.



Мар'яна постійно на зв’язку з рідними побратимів, які залишилися в полоні.



"Там залишилися ціла бригада морської піхоти, там залишилися мої водії, які мене рятували. Дядя Вася перший дізнався, що я вагітна і командиру сказав. Я не знаю, чому Росія не відає саме медичних працівників", - говорить Мар'яна Мамонова.



Ось їй телефонує сестра 25-річного санінструктора Олексія Шевченка. Хлопець з квітня у полоні і від нього майже нема новин.



"У серпні зателефонували з інформаційного бюро і сказали, є для вас два листа від Олексія. Там змістовного нічого не було. Годують добре, на вулицю виходимо, і написав про приступи, у нього астма", - каже сестра полоненого Катерина Гнідаш.



Мар'яна згадує, як у полоні в Оленівській в’язниці обмінялася з Олексієм записками – хоч це було дуже небезпечно.



"Він написав мені маленьку-маленьку записку, що Мар'яна Володимирівна, ми за вас всі дуже хвилюємося, обіймаємо і я вас дуже сильно люблю, ви були найкращим начмедом. Я написала - Олексій, якщо ви пережили моє начмедство, то полон для вас буде нестрашний", - згадує медикиня



Звістки з полону надходять нечасто. Останній лист чоловіка - начальника медслужби 36 бригади - Руслана отримала у серпні. Хоч написав він його ще на початку літа



"Здраствуй моя дорога Русланочко, я дуже сильно скучив, хочу якнайшвидше повернутися додому, обняти тебе та нашу маленьку. Це остання звістка про мого чоловіка, з тих пір я не маю жодної інформації ні про стан його здоров'я, ні про місцезнаходження", - каже дружина полоненого Руслана Лабузова.

Дружина стежить за усіма чатами та соцмережами в надії отримати хоч якусь інформацію про свого Володимира. Їхня семирічна донька малює для батька і чекає на його повернення



Мар'яна каже, що росіяни постійно тиснуть на бранців – мовляв, ніхто визволяти їх не збирається. Та на собі пересвідчилася, яких надзусиль докладає Україна, щоб повернути своїх. Тому вірить що вже невдовзі її побратими повернуться додому і вона познайомить їх з своєю донечкою. Найближчі 3 роки хоче присвятити саме їй і vедичному навчанню.

Звільнення з полону Мар'яни Мамонової

Військова медичка Мар'яна Мамонова потрапила до рук загарбників, коли рятувала українських бійців та цивільних в оточеному ворогом Маріуполі. Незадовго до захоплення повідомила рідним, що вона при надії.

У вересні Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

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