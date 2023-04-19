Танець попа у рясі підірвав TikTok, та священником виявився байкер Ашот: кумедні подробиці історії

На Великдень у Мережі з’явилося відео, на якому священнослужитель витанцьовує біля церкви. За три дні відео набрало понад 10 мільйонів переглядів, тисячі коментарів від: "безбожники, нічого святого..." до "такий сучасний батюшка, що й до церкви ходити захотілося", йдеться в ТСН.

Церкву, на фоні якої витанцьовує священнослужитель, швидко впізнали - це храм у селі Святопетрівське, що під Києвом. У цьому храмі вже понад 20 років править отець Михайло. На Великдень, каже, спокійно звершував літургію і тут несподіванка. “Підійшла до мене регент хору і каже, що подивиться, отець Михайло, наш храм попав із батюшкою. Всі не зрозуміли, що за батюшка. Всі почали перераховувати, що такого батюшки немає”, - каже протоієрей Михайло.

Він декілька разів передивився відео і впізнав, що витанцьовує актор. Три роки тому у його церкві знімали кіно. Тож “танцюючий священник” - у миру байкер Ашот. Він ганяє на байку, яку лагідно зве Валя, носить шолом із Шевченком та організовує мотофестивалі "Тарасова гора". Неочікувана слава, каже, звалилася, коли невміло запостив перше відео у TikTok. “Вечір, викладаю, а далі підкоригую, що це зйомок. Виклав, шукаю, де коригувати, а ніде”, - пригадує актор.

Потім писав уже у коментарях, що він актор, а не батюшка, але це нікого уже не цікавило. “Люди пишуть: Ой, шкода зібралася до вас на сповідь. Що я там поганого зробив? Нікого не осквернив, почуття вірян не зачепив”, - переконує чоловік.

Вперше за три роки байкер Ашот їде до храму, танці під яким зненацька зробили його популярним. “Радий вас бачити на території. Навіть сам блаженніший Епіфаній написав, що за батюшка, я трошки пожартував, що перейшов з МП у ПЦУ та й танцює з радості”, - ділиться з гостем справжній священник.

Згадують, три роки тому саме цю церкву обрали для зйомок, бо вона зовні нагадував храм на Донеччині. Тамтешнього батюшку й грав актор Ашот, а у перерві трішки дав лиха закаблукам.

Отець Михайло і собі каже, що теж готовий так затанцювати, коли нарешті російських окупантів вдасться прогнати з української землі.

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