Росіяни похвалилися знищенням Leopard 1 на фронті: у ЗСУ розповіли, яка доля танка та його екіпажу

Німецькі танки Leopard 1, які віднедавна воюють за Україну, є значно старшими від омріяних легендарних Leopard 2. Проте, сконструйовані в шістдесяті роки, навіть вони виявились ефективними проти радянської техніки. Так, окупанти похвалились "знищенням" такого танка на фронті, проте ЗСУ його евакуювали з поля бою та планують відновити.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Андрія Цаплієнко.

Сумніви щодо Leopard 1: що відомо

"Танки Leopard 1A5 вже в Україні і вже в зоні бойових дій. Рішення надати нашим військовим саме ці бойові машини дуже часто критикують, мовляв, застарілі, слабка броня. Але танків нам потрібно багато і, буквально, на вчора. До того ж, вже тут, в бойових умовах, з’ясувалось, старі Leopard мають деякі суттєві переваги над радянською і навіть новою російською технікою", - каже Андрій Цаплієнко.

ТСН побачила, як танковий батальйон випробовує нові боєприпаси поруч з лінією фронту. Точністю пристрілки танкісти задоволені. Танк влучно кладе снаряди в метрову мішень з відстані в пару кілометрів. Скільки таких машин підсилило східний фронт, військові не розголошують. Але йдеться про десятки Leopard. Й надалі їх обіцяють ще більше.

"Зараз триває така дискусія в пресі щодо Leopard 1, і в німецькій, і, до речі - в українській. Деякі кажуть, що це, мовляв, "броньовані автобуси". Деякі кажуть, я буквально, сьогодні прочитав, що це - такий "суїцидальний засіб", - зауважує Андрій Цаплієнко.

Танк Leopard 1 на фронті

Що кажуть військові

Командир танкової роти 44-ої ОМБр Микола каже, що з бронею у танка дійсно є проблема.

"Бронювання, є така проблема, що бронювання дещо слабкіше, ніж в радянських танків. Але ці танки мають інші переваги. В них є набагато краща система управління вогнем, набагато кращий балістичний обчислювач, набагато краще, точніше, стріляє пушка. Вона може вражати цілі на більшу відстань, ніж радянські зразки озброєння. І в неї стоїть дуже гарний тепловізійний приціл, який дозволяє вражати цілі, як вдень, та і вночі", - каже військовий.

Калібр гармати 105 міліметрів. Менший, ніж у російських танків. Проте, гармата нарізна. Значить, б’є дальше. І точніше. А проблему підсилення броні вже вирішують українські інженери - є плани про встановлення додаткового динамічного захисту від кумулятивних снарядів.

Деякі конструктивні переваги останньої модифікації старого Leopard вже перевірені реальним боєм. Днями окупанти показали відео ураження нашого броньованого звіра. Але ТСН вдалось дізнатись про те, чого окупанти не показали.

Саме завдяки особливостям конструкції, про які поки що не варто говорити, підбиту машину вдалось евакуювати з поля бою. Танкісти кажуть, при таких ураженнях російський танк перетворюється на металобрухт, а його екіпаж - на смертників. Німецький – відправляється на ремонт, щоб незабаром повернутися в стрій разом з екіпажем.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Leopard 1A5 уже на передовій! Що за німецький звір - "броньований автобус" чи нищівна зброя?

Нагадаємо, ЗСУ на Куп’янському напрямку дроном знищили російський танк.

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