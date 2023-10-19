Танк Leopard 2 зблизька: ексклюзивні кадри нової техніки на озброєнні ЗСУ (відео)

Танк Leopard 2 — нова потужна техніка на озброєнні Збройних сил України. Аналітики встановили, що на ньому встановлено багатоспектральний камуфляж Barracuda та додаткові елементи динамічного захисту “Контакт-1”.

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко показала ексклюзивні кадри військової техніки.

“Дуже красивий танк, в нього є спеціальне покриття, яке зветься Barracuda, щоб його не було видно серед листя ворогам. Дуже міцна броня під Barracuda, яка витримує приліт протитанкового снаряду і навіть ворожого ударного дрона «Ланцет»”, — розповіла журналістка.

Довідково: Barracuda — це багатоспектральний камуфляж, який має зменшити помітність танка. Спеціальне покриття приховує помітність техніки від різних засобів виявлення: інфрачервоне, радарне і міліметрове радіолокаційне сканування. Таким чином через оптичні засоби буде складніше знайти замаскований танк чи будь-яку іншу техніку. Barracuda створила компанія Saab.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Танк Leopard 2 зблизька! Ексклюзивне відео ТСН!

Читайте також: