Танк посеред зелені: як живе родина Семиногів, чий город на Київщині став відомим на весь світ

Танк на городі / © ТСН

Історія родини Семиногів із Великої Димерки свого часу облетіла планету: на їхньому городі, посеред капусти та квітів, майже два роки простояв підбитий російський танк із номером «13». Сьогодні на місці ворожого брухту зеленіє щавель, а самі господарі святкують входини у відбудованому домі. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун побувала в гостях у родини, яку не зламала війна.

Життя з танком на городі

Коли навесні 2022 року Семиноги повернулися до деокупованого селища, вони побачили руїни замість дому та 40-тонний «подарунок» від окупантів на городі. Садити городину треба було негайно, тож російський панцерник просто обсадили квітами, кабачками та капустою.

Танковий урожай вродив на славу: знамениту «окупантську» капусту господарі квасили та передавали волонтерам. А поки танк стояв у них у заручниках, діти — Іванка та Артем — розмальовували його деталі та гільзи. Ці артефакти волонтери продавали на аукціонах. За три роки завдяки «танковим деталям» вдалося зібрати неймовірну суму — 45 тисяч доларів на потреби ЗСУ (автівки, тепловізори та амуніцію).

Як ТСН та мистецтво допомогли відбудувати дім

Відновлення оселі з нуля коштувало родині близько 3 мільйонів гривень. Семиноги продавали городину, позичали у знайомих, отримали сертифікат на квартиру, але грошей все одно катастрофічно не вистачало.

Допоміг розголос у сюжетах ТСН. Історію побачили працівники Національного художнього музею та влаштували благодійний аукціон. Митці продавали свої роботи, щоб допомогти родині. Відома телеведуча та художниця Світлана Леонтьєва віддала на аукціон дві свої картини. Одна з них тепер прикрашає вітальню Семиногів — її родина обрала собі як подарунок на новосілля.

"Вона така спокійна... Якщо мамі будемо тріпати нерви — вона підійде, гляне на картину, і все буде добре", — жартують у родині.

Новий дім та нові мрії

Хоча ремонт ще триває і в будинку поки немає газу (готують на електроплиті та балоні), Семиноги вже перебралися у своє світле житло. У дітей тепер є власні кімнати: в Іванки — з видом на городи, в Артема — з величезним ведмедем та мотоциклетним шоломом.

На місці, де колись стояв танк (його військові врешті затягнули на брухт у міжсезоння), тепер росте зелень. Попри грудневі холоди, господиня Юлія пригощає журналістів свіжим щавлем прямо з того самого «танкового» місця.

Головне бажання біля ялинки

Цього року Семиноги поставили свою першу ялинку в новому домі. Коли вогники засяяли, діти та дорослі загадали найважливіше бажання. Це - перемога України та повернення з полону дяді Льоні — Юліного двоюрідного брата.

"Дядя Льоня, ми знаємо, що ви повернетесь. Я вам обов'язково покажу цей випуск ТСН. Ми вас дуже любимо!" — звернулася Юлія до брата через камеру.

Семиноги довели: на місці, де стояв ворожий танк, завжди буде рости український щавель, а на місці руїн — стоятимуть нові, щасливі доми.

