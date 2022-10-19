Танк росіян з городу на Київщині досі не забрали, але його частини пішли на ремонт української техніки

Танк росіян з городу Київщини досі не забрали, але його частини забрали для ремонту української техніки, йдеться в ТСН.

Фото з підбитим російським танком на городі обсаджений картоплею та буряками в Мережі стало вірусним. Українські господарі не дали забрати ворожу техніку, бо вже засадили ріллю, а по городу ж не можна. Картоплю вже викопали, але танк і досі на городі, щоправда, не весь, російський танк по частинках допомагає українським військовим.

На обійсті власників городу після російської окупації залишився тільки сарай і танк на городі. Його навесні господарі просили забрати, але по нього не йшли, а земля сохла. То родина визбирала по ріллі уламки, трішки розвернула дуло, бо заважало орати, і засадила город. По покопаному їхати, щоб забрати танк, уже ніхто не наважився.

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Фото танка, поміж капусти та буряків, улітку потрапило в Мережу і стало вірусним. Відтоді панцирник іще більше поржавів і помітно зменшився. Бо він, хоч і підбитий, але допомагає українським збройним силам, до нього періодично навідуються наші військові й відкручують якусь деталь.

Діти родини Іванка з Артемом розфарбовують деталі підбитого російського танка в кольори українського стяга. Пишуть "Слава Україні" і "На ЗСУ" і це вже не іржавий шматок, а арт-обєкт, який виставляють на аукціоні. Ідею підкинула пара іноземних волонтерів, які приїжджали на власні очі подивитися на танк посеред городу. "Ми приїхали, а діти кажуть, а як ми можемо допомогти нашим Збройним силам. Запропонували деталі танка продавати на аукціоні. На перших торгах узяли участь шість країн із 4-рьох різних континентів. Донори з Австралії, Японії, Німеччини, Британії, Канади та США тепер мають шматки танка з унікальним посланням", - розповідають волонтери.

За шматки російського танка вже вторгували близько 6 тисяч доларів. На вторговані гроші купили прилади нічого бачення для українських військових. Дітлахи розфарбовують нові деталі, щоби ще більше допомагати Збройним силам України. Роблять це на місці, де до приходу "руского міра" в них стояв двоповерховий дім. "Ми розібрали завали і зробили фундамент власними силами", - розповідають в родині.

Тепер намагаються зібрати кошти і на відновлення дому. Родина з трьома дітьми нині винаймає в селі хату.

Розбитий російський танк іще встигне стати свідком того, як українці відновлюють своє. Із городу його ще не забирають, бо ще не зрізана капуста.

Допомогти родині можна за реквізитами: ПриватБанк 4149499807660350 Семиног Юлія Миколаївна

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