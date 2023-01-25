Танки Abrams Україні, контрнаступ ЗСУ та головна ціль США у війні: головні заяви Байдена під час звернення

Під час звернення Байдена в Білому домі перебували очільник Пентагону та держсекретар США.

У середу, 25 січня, президент США Джо Байден виступив у Білому дому зі зверненням щодо військової допомоги Україні. Зокрема, американський лідер оголосив про передавання Україні танків Abrams.

ТСН.ua зібрав основні тези з виступу лідера США.

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Додамо, що під час виступу Джо Байдена позаду нього перебували очільник Міноборони США Ллойд Остін та державний секретар США Ентоні Блінкен.

США передають Україні 31 танк Abrams

Президент США Джо Байден оголосив про передавання Україні 31 танка Abrams, про що раніше повідомляли ЗМІ. Очільник Білого дому наголосив, що "це потрібно для укріплення обороноздатності України". Терміни доставлення озброєння - невідомі.

"Сьогодні я оголошую про те, що США передають Україні 31 танк Abrams. Ми відправляємо до України цілий батальйон цих танків. Це рекомендував зробити міністр оборони Остін. Це потрібно для укріплення обороноздатності України. Танки Abrams - одні з найдосконаліших у світі. Вони дуже складні в управлінні та експлуатації. Ми навчатимемо українських військових та негайно почнемо це робити. Щоб доставити танки, потрібен час", - сказав Байден.

Україна планує контрнаступ

Байден заявив про наміри України провести контрнаступ, щоб відбити захоплені Росією території. Тому лідер Америки підкреслив, що "в дуже короткостроковій перспективі українським силам необхідна допомога".

"Україна намагається захистити свої території і провести контрнаступ. У дуже короткостроковій перспективі їм необхідні можливості для того, щоб чинити відсіч проти російських військ", - наголосив президент США.

Головна ціль США в допомозі Україні

Президент США Джо Байден заявив, що головна ціль його країни у підтримці України – допомогти державі захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.

"Єдина ціль – це захистити себе, свою територію. Саме тому ми все це робимо. І ми не дозволимо якійсь одній країні порушувати територіальну цілісність іншої країни. Наша ціль – збереження суверенітету і територіальної цілісності України. В цьому головна ціль і це головна умова", – сказав Байден, наголосивши, що Путін помилявся в тому, що "рішучість Європи і Сполучених Штатів послабне".

Розмова із союзниками по НАТО

Очільник Білого дому Байден розповів, що вранці 25 січня, перед ухваленням рішення про передавання танків, він провів переговори із союзниками по НАТО, зокрема з Німеччиною, Францією та Італією.

"Цього ранку я розмовляв із нашими союзниками по НАТО - з канцлером Німеччини Шольцом, французьким президентом Макроном, італійською прем'єркою Мелоні - для того, щоб координувати нашу підтримку України. Росія очікувала, що ми розпадемося, але ми повністю єдині", - запевнив президент.

Нагадаємо, Німеччина 25 січня ухвалила рішення про передавання Україні 14 танків Leopard 2 (роти) власного виробництва зі складу Бундесверу. Крім того, Берлін дозволив іншим країнам відправляти ці танки до України.

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