Танки Leopard на фронті: воїни ЗСУ показали роботу та розповіли, чим ця бронетехніка краща від радянської

Українські воїни уже використовують на фронті танки Leopard. У нього сильна броня, яка витримує протитанкові комплекси і ворожі ударні дрони.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Українські воїни використовують на фронті танки Leopard-2 А5. Їх нам передали шведські партнери. ТСН побачила, як екіпаж цього танку повернувся зі штурмових дій. Командир танка каже, що робота була успішною. Військові розповіли, що випустили по ворожих окопах 10 снарядів. Хоча і танкісти не спали всю ніч, продовжують свою роботу, попри втому.

"Цей екіпаж лише два місяці, як на передовій - на найгарячішому напрямку фронту. Ще два до цього вчилися вправлятись із танком у Швеції. Командир екіпажу Олексій - ровесник машини. Каже, навчання дуже різняться від наших реалій. Бо тут, на війні, головне, швидко приїхати, відстрілятися і втекти геть", - каже Юлія Кирієнко.

Екіпаж Leopard

Механік-водій Василь розповідає, що у західному танку є тепловізійна камера. Він згадує ще радянські зразки - такого там не було і це значно полегшує роботу. Зазвичай, на бойову роботу доводиться їхати проти ночі.

"Ланцет" не бере. Попадав "Ланцет", не бере. Тільки баракуду пошкодило і все", - каже воїн ЗСУ.

Barracuda - це своєрідне маскування, яким вкритий танк. Це не лише краще ховає панцерник від ворожого ока серед листя, а й робить з танка невидимку. У тепловізор ворог не може його роздивитись. Тож екіпаж почуває себе в роботі впевнено. Адже навіть після прямого влучання бійці будуть живі.

"Салон танка Leopard настільки просторий, що мені тут зручно стояти у повний зріст. А я маю 170 сантиметрів зросту. І я на унікальному місці заряджаючого, чого в радянських танках немає. Тому що тут це відбувається вручну. І що цікаво, в салоні, на місці заряджаючого може вміститись і дві людини. Бо тут зараз я і мій оператор", - каже Юлія Кирієнко.

Україні партнери передали кілька десятків таких танків, різних модифікацій. Хоч нині боїв із масштабним застосуванням такого озброєння й не багато. Але такі панцерники можуть швидко й прицільно на друзки розібрати ворожі окопи, спинити наступ піхоти і підсмажити російське залізо.

Танк Leopard на фронті

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Неймовірні "Леопарди" в роботі: чому їх прозвали "невидимками" і як вони показують себе у бою

Нагадаємо, українські захисники знищили 6 танків російських загарбників на Бахмутському напрямку за один день.

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