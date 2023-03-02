Танки не воюють з танками: ізраїльський експерт – про особливості використання важкої техніки

За його словами, танк не має боротися з іншими танками. Це цілком радянське уявлення.

Україні обіцяли від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Проте, скоріше за все, надходитимуть вони не одразу, а невеликими партіями.

Чи правильно, з військової точки зору, випускати танки, які передали Україні, по одному, розповів офіцер Армії оборони Ізраїлю, інструктор ГО "Українська оборона" Ігаль Левін. Про це він сказав у рамках спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з 1+1" та ТСН.ua.

"Це все залежить від того, як ці танки планує реалізовувати Генштаб. Танкові зіткнення в минулому, танки не воюють з танками. Ніхто не використовує один танк сам по собі. Простими словами, танк — це самохідна гармата. Саме його визначення говорить про те, що він не має боротися з іншими танками. Це цілком радянське уявлення про танки. Тому що всі пострадянські люди виховані на міфах про Курську дугу і т.п.", – пояснив експерт.

За його словами, танки зупиняють не танки, а ПТРК і міни. А танки потрібні для того, щоб домінувати на точках прориву або для реалізації мобільного засобу підримки, коли багато військових засобів діють одночасно стосовно об’єкту ворога.

Раніше у виданні The Times повідомили, що до весняного наступу РФ Україна може отримати менше чверті обіцяних танків.

Сполучені Штати оголосили у січні, що передадуть Україні понад 30 танків M1 Abrams, проте ЗСУ їх зможуть отримати через рік або більше.

Під час свого візиту до Києва президент США Джо Байден заявив, що Штати разом із союзниками зібрали для України 700 танків.