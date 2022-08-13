Танки, які стоять на захисті півдня: як українські бійці на бронемашинах боронять Миколаївщину від ворога

Танки, які мають імена українських Карпат, стоять на захисті півдня. Часто важкі бронемашини старші за своїх танкістів в рази, але українські захисники кажуть - танк неможливо не полюбити.

Детальніше - у сюжеті ТСН.

Танкіст, який боронить Миколаївщину, має псевдо "Мольфар". Хлопець виріс в Карпатах і називає себе гуцулом. 23-річний танкіст, який везе нас ближче до передової, аби похвалитися своїми панцирниками. Один з них – трофейний, колишній російський. Свого трофея назвали сєпаром і відвезли на самий передок – служити на користь Збройних сил України.

"Мольфар" показує свої машини і хизується - старенькі, але крепкі. Назвати "Панцирники" вирішили на честь рідних Карпат: Довбуш, Прут, Говерла та інше. Важкі машини тут люблять усі. Танкіст говорить: танк їде – русня боїться.

Одного з цих "Панцирників" бійці назвали поетично, хоча і на суржику "Демон, восставшій із ада". "Мольфар" говорить – тут, у полі, все про любов.

"Є щось, що ти любиш так сильно, як і танки, - запитує кореспондентка ТСН - гори , тобто ти в житті любиш гори і танки, - ще дружину і батьків і Україну, - а як же без України, якби не було України, не було б і мене", - говорить українських захисник.

Нагадаємо, Росія намагається перелаштувати оборонно-промисловий комплекс для ведення тривалої війни в Україні. Фахівці вважають, що Росія намагається мобілізувати промисловість для підтримки тривалої війни в Україні.

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