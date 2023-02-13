Танкісти на Донбасі мріють про “Леопарди” чи “Абрамси”, а поки змушують російські танки бити колишніх власників

Бійці задоволені машинами, нехай ті навіть примхливі і не завжди хочуть стріляти по росіянам.

Проти росіян на російських танках. Танковій роті, яка прикриває своїх в напрямку Соледара, доводиться виїжджати та відстрілюватися по кілька разів на день, працюють із закритих позицій і переконують - піхоті значно легше тримати позиції, коли вони знають, що за їхніми спинами танк, йдеться в ТСН.

Ближче до передової танк на дорозі зустрічається частіше, аніж цивільне легкове авто. Танкістам по кілька разів на день доводиться виїжджати бити ворогів і повертатись до своїх схованок.

Командир танкістів на Донеччині 25-річний “Вовк”. “Я звід малечку ходив не в садочок, а жив в танковому батальйоні, тато був командиром в танковому батальйоні і для мене танки - це як, не знаю, щось рідне. Батько теж пішов в перші місяці війни, сказав, син воює, я теж буду. Треба захищати країну. Хтось сидить за комп'ютером і це його робота, а це наша робота”, - каже командир.

“Вовк” переконує, ворог має відчувати роботу його панцерників постійно і остерігатися штурмувати нашу піхоту. Примітно, що танки у хлопців трофейні, які тепер працюють проти росіян. Українізовані відібрані в російської армії танки - трохи примхливі, кажуть воїни. “Буває, не хочуть стріляти по своїх, але ми їх перевиховуємо ті танки”, - свіміють бійці.

Звісно ж, молодий командир мріє про “Леопард” чи “Абрамс” і каже, знайомий з цими танками бачив на танковому челенджі у Німеччині чотири роки тому. Але в першу чергу тому, що в танках, які лише мають прибути на передову його екіпаж був би більш захищений. “Більш захищений екіпаж, танк – це нічого, танк підбили, екіпаж виліз і сів в наступний танк і не треба вчити нові екіпажі”, - пояснює “Вовк”.

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