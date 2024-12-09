Танкісти ЗСУ розповіли, як ліквідували російського генерала та його помічників: неймовірна історія

У Торецьку тривають запеклі вуличні бої. До атак окупанти залучають бронетранспортери та бойові машини піхоти. Та більшість російської бронетехніки наші воїни знищують ще на підходах.

Від околиць Торецька, з позиції танкістів 49-го окремого штурмового батальйону “Карпатська Січ” повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного

Московитські дрони в районі Торецька, твердять танкісти 49-го штурмового батальйону, зараз загроза і в день, і темною порою. Їх намагаються давити засобами радіоелектронної боротьби. Та у “Баха”, віднедавна, під рукою завжди рушниця. Те, що ворожі дрони дуже небезпечні і всюдисущі, зізнаються танкісти “Карпатської Січі” вони переконались особисто.

"Ми тільки отстрілялися, і буквально там хвилина-дві, і ми почули такий взрив, ми сначала думали це арта по нас б’є, думали САУ. А тоді ж вийшли, почали дивитися, там - ну, осколками посікло дерева, вхід нам. А тоді найшли останки від FPV", - каже “Звір”, навідник танка 49 ОШБ “Карпатська Січ”.

Військові кажуть, що зараз прикривають піхоту. Тут не було доби від початку осені, кажуть танкісти “Карпатської Січі”, щоби московити не намагалися рухатись вперед.

"Іде наприклад, одна-дві коробки там, самокати, пару мотоциклов, якісь гольфкари і так далі, це не штурм - а вони свою піхоту підкидують. А може буть, що ті, хто там були вже сховані, росіяни, зараз підходять ближче, тобто це якимось так само маленьким штурмом, можна назвать", - каже “Бах”, т.в.о. командира танкової роти 49 ОШБ “Карпатська Січ”.

"Бах"

Вони нині стріляють, переважно із добре замаскованих закритих позицій. Але їх Т-80 запевняє командир танка, то не артилерія.

"Кібець", "Порох" та "Звір" - колишній військовий, що знову одягнув однострій, комбайнер, який ніколи не думав, що сяде за важелі панцерника, та вчитель початкових класів, за освітою. Нині вони екіпаж панцерника 49-го окремого штурмового батальйону і, зізнаються - більше військові, ниж цивільні.

У такому складі вони навели й випустили по окупантах більше півтисячі снарядів. Поміж знищеної ворожої піхоти з бронетехнікою, встигли уполювати дуже серйозну ціль.

"Ми вже відстрілялись, чотири вистріли, я не пам'ятаю. Сказали, всьо, молодці! Відпрацювали, в норку! Коли зайшли в бліндаж, нам через інтернет виходять і кажуть: так і так, молодці! Завалили генерала, його помошників!", - каже "Звір".

"Звір"

Ситуація навколо Торецька, визнають воїни “Карпатської Січі”, дуже складна. Московити навіть не думають знижувати інтенсивності війни. Натомість і пройти вперед воїни 49-го штурмового окупантам, не дозволяють.

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