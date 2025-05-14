Танці напівоголених жінок: у Пенсійному фонді прокоментували скандальне відео

Біля вивіски Пенсійного фонду помітили напівоголених жінок / © ТСН

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Стали відомі подробиці скандального відео, яке днями розлетілося соцмережами. Сотні дописувачів поширили ролик, на якому зафільмовано напівоголених жінок, які танцюють у приміщенні, поряд з яким міститься вивіска «Пенсійний фонд України». З відео зрозуміло, що знімалося воно таємно з вулиці, танцівниці, схоже, навіть і не помітили автора з камерою.

Це відео поширили навіть Telegram-канали з мільйонною аудиторією, написавши, що начебто така атмосфера — в Пенсійному фонді Києва.

Сотні користувачів водночас залишили коментарі. Хтось обурився, що таке начебто коїться в держустанові, хтось жартівливо написав, що в деяких українців такі мізерні пенсії, що дійсно нічим прикрити сідниці. Хтось взагалі припустив, що, можливо, в ПФУ щось святкували.

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ТСН.ua запитав напряму у голови правління Пенсійного фонду Євгенія Капінуса про скандальне відео.

Посадовець підкреслив, що жінки, які танцюють з оголеними сідницями, не мають жодного стосунку до ПФУ.

«Розповсюджується маячня. Якщо подивитися це відео, то можна побачити, що це два різні будинки (приміщення, де танцюють, і приміщення ПФУ — Ред.)», — повідомив нам Євгеній Капінус.

Водночас одна з користувачок соцмереж закликала коментаторів не спотворювати інформацію.

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«Не спотворюйте інформацію. Поряд з будівлею Пенсійного фонду розташований танцювальний клуб. Сусідів не обирають», — написала вона, прокоментувавши скандальний ролик.

Дата публікації 16:17, 14.05.25 Кількість переглядів 67 Напівоголені жінки танцюють поряд з Пенсійним фондом України

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