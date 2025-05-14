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Танці напівоголених жінок: у Пенсійному фонді прокоментували скандальне відео
Голова Пенсійного фонду України розповів, що відбувалося насправді.
Стали відомі подробиці скандального відео, яке днями розлетілося соцмережами. Сотні дописувачів поширили ролик, на якому зафільмовано напівоголених жінок, які танцюють у приміщенні, поряд з яким міститься вивіска «Пенсійний фонд України». З відео зрозуміло, що знімалося воно таємно з вулиці, танцівниці, схоже, навіть і не помітили автора з камерою.
Це відео поширили навіть Telegram-канали з мільйонною аудиторією, написавши, що начебто така атмосфера — в Пенсійному фонді Києва.
Сотні користувачів водночас залишили коментарі. Хтось обурився, що таке начебто коїться в держустанові, хтось жартівливо написав, що в деяких українців такі мізерні пенсії, що дійсно нічим прикрити сідниці. Хтось взагалі припустив, що, можливо, в ПФУ щось святкували.
ТСН.ua запитав напряму у голови правління Пенсійного фонду Євгенія Капінуса про скандальне відео.
Посадовець підкреслив, що жінки, які танцюють з оголеними сідницями, не мають жодного стосунку до ПФУ.
«Розповсюджується маячня. Якщо подивитися це відео, то можна побачити, що це два різні будинки (приміщення, де танцюють, і приміщення ПФУ — Ред.)», — повідомив нам Євгеній Капінус.
Водночас одна з користувачок соцмереж закликала коментаторів не спотворювати інформацію.
«Не спотворюйте інформацію. Поряд з будівлею Пенсійного фонду розташований танцювальний клуб. Сусідів не обирають», — написала вона, прокоментувавши скандальний ролик.
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