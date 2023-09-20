Тарас планував сьогодні гуляти весілля: як у Дніпрі рятують бійця, який отримав поранення на фронті

У Дніпрі медики рятують поранених воїнів ЗСУ, яких сюди доправляють з поля бою. Лікарі кажуть, що роботи у них багато, адже окрім захисників, яких нині доправляють з поля бою, чимало тих, хто вже переніс кілька операцій.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Тарас планував сьогодні гуляти весілля, але потрапив до лікарні, рятуючи побратима

38-річний військовий Тарас - батько трьох дітей, який пішов добровольцем на фронт. До війни він був шоуменом. Сьогодні, 20 вересня, він планував гуляти весілля із матір'ю своєї третьої дитини, але напередодні з перебитими ногами опинився у лікарні. Радіє, що живий. Тридцяти восьмирічного Тараса доправили сюди з позицій біля Красногорівки.

Поранений воїн Тарас у лікарні / Фото: ТСН.ua

Медики кажуть, що такі травми, як у Тараса завжди погано загоюються, оскільки через вибух туди потрапляє і бруд.

На фронті Тарас рятував новачка-побратима, коли над їхньою позицією побачили ворожий дрон.

"У мене була викопана нора для укриття. Я в неї попросив сховатись побратима. Зверху, наскільки змін, вліз сам. Я розумів, що мої ноги залишаються назовні. У ворога достатньо залізяччя, і вони його для нас не шкодують", - каже поранений військовий.

Тарас із перебитими ногами зміг дістатись до своїх

Новачок-побратим уцілів. Тарас із перебитими ногами під ворожими обстрілами зміг дістатися до своїх.



"Спочатку на адреналіні трошки пройшов, потім проповз на ліктях. Ступінь кровотечі дозволяла не накладати турнікети, але стати на ноги я не міг. Півшляху до лікаря проповз, потім вже зміг його докликатись", - каже захисник України.

Тривале відновлення попереду й в пана Тараса. Нині він найбільше хвилюється за побратимів, що залишилися на нулі.

Військовий Тарас у лікарні

"У плані правди вони ніколи не візьмуть над нами гору, тому що ми на своїй землі, ми знаємо, за що ми воюємо, за що ми тут стоїмо", - каже воїн.

Тарас збирається таки виконати обіцянку що дав коханій - обовʼязково провести скасоване через поранення весілля.

Як медики у Дніпрі рятують поранених воїнів

Медики кажуть: окрім нових поранених з поля боя, до них все більше надходить прооперованих раніше пацієнтів. Це ті, кого рятували протягом останніх півтора року, і які нині потребують вже планових втручань для повноцінного відновлення.

"Надавати допомогу тим, в кого поранення вже загоїлись. Це реконструкції, це пересадки. Одним словом - відновлення. Роботи не меншає. І навіть якщо війна закінчить вчора, роботи в нас менше не стане", - кажуть медики з Дніпра.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вберіг побратима - і отримав осколки в ноги. Лікарі Дніпра невтомно рятують захисників

Нагадаємо, захисник Маріуполя розповів усю правду про тортури і вбивства в Оленівці.

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