Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тарган у макаронах: в одній зі шкіл Києва учні поскаржилися на "протеїнову добавку" (відео)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
318
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Тарган у макаронах: в одній зі шкіл Києва учні поскаржилися на "протеїнову добавку" (відео)

Шкільна їдальня. Ілюстративне фото / Фото: УНІАН

Навчальний заклад перевірять на предмет боротьби з комахами. 

У Києві в шкільній їдальні учні помітили серед страви з макаронів "протеїнову добавку" – таргана. Відповідне відео опублікували в соціальних мережах. 

Як стверджують автори, їжу з тарганом виявили у школі №156 у Подільському районі столиці.

Як розповіли сайту ТСН.ua в головному управлінні Держпродспоживслужби Києва, відповідне звернення вони отримали від батьків учнів школи №156.

Тарган у макаронах зі шкільної їдальні / © скриншот з відео
Тарган у макаронах зі шкільної їдальні / Фото: скриншот з відео

"Відповідно до звернення, будемо здійснювати заходи державного нагляду та контролю. Маємо перевірити, як у навчальному закладі здійснюється обробка від тарганів та гризунів. Поки факт наявності у страві таргана не підтвердився, але маємо перевірити як саме у школі проводиться дезінсекція, дератизація та дезінфекція. Зробимо відповідні висновки", - розповів сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби столиці. 

В одній із шкіл Києва дітям подали макарони з тарганом

В одній із шкіл Києва дітям подали макарони з тарганом

Нагадаємо, поліція Рівненської області відкрила кримінальне провадження за фактом побиття учня Прислуцького ліцею в селі Хотин учителем фізкультури.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
318
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація