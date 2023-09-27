Тарган у макаронах: в одній зі шкіл Києва учні поскаржилися на "протеїнову добавку" (відео)

Навчальний заклад перевірять на предмет боротьби з комахами.

У Києві в шкільній їдальні учні помітили серед страви з макаронів "протеїнову добавку" – таргана. Відповідне відео опублікували в соціальних мережах.

Як стверджують автори, їжу з тарганом виявили у школі №156 у Подільському районі столиці.

Як розповіли сайту ТСН.ua в головному управлінні Держпродспоживслужби Києва, відповідне звернення вони отримали від батьків учнів школи №156.

Тарган у макаронах зі шкільної їдальні / Фото: скриншот з відео

"Відповідно до звернення, будемо здійснювати заходи державного нагляду та контролю. Маємо перевірити, як у навчальному закладі здійснюється обробка від тарганів та гризунів. Поки факт наявності у страві таргана не підтвердився, але маємо перевірити як саме у школі проводиться дезінсекція, дератизація та дезінфекція. Зробимо відповідні висновки", - розповів сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби столиці.

В одній із шкіл Києва дітям подали макарони з тарганом

Нагадаємо, поліція Рівненської області відкрила кримінальне провадження за фактом побиття учня Прислуцького ліцею в селі Хотин учителем фізкультури.

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