Тарифи на комуналку в Україні від 1 січня: що буде з цінами на газ, опалення, світло та воду

Тарифи на комуналку в Україні від 1 січня: що буде з цінами на газ, опалення, світло та воду

В 2022 році набуде чинності низка законів, які торкнуться більшості українців.

У 2022 році в Україні планують перерахувати тарифи на житлово-комунальні послуги. Очікується, вартість електроенергії та водопостачання залишиться на нинішньому рівні, а от опалення та газ зростуть в ціні.

Тарифи на газ для населення у 2022 році

Відповідно до постанови НКРЕКП № 572, від 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року в Україні діє річна пропозиція ціни на постачання газу для побутових споживачів від 7,96 до 13,5 грн за кубометр. Клієнти "Нафтогазу" за річним тарифним планом "Фіксований" платять 7,96 гривні за один кубометр. Така вартість газу має залишитися до квітня 2022 року включно. Натомість за прогнозами самого Кабінету міністрів, в 2022 році ціна газу може здорожчати на 13% (з можливою похибкою в +/- 3%). На думку експертів, вартість газу може зрости аж на 20%. Також підвищення ціни на блакитне паливо варто очікувати і у 2023-2024 роках:

У 2023 році природний газ здорожчає на 7,5%.

природний газ здорожчає на 7,5%. У 2024 році - на 10%.

Від 1 січня українцям варто чекати підвищення вартості за розподіл (доставку) газу в середньому на 4,1%. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), опублікувала проєкт рішень щодо затвердження тарифів у 2022 році. Відповідний проєкт постанови про нові тарифи оприлюднений на сайті регулятора. Проте, як наголошують у НКРЕКП, тарифи зростуть, але неоднорідно. За даними НКРЕКП, найбільший тариф – 2,95 грн за кубометр має отримати ТОВ "Газпостачсервіс" (Вінницька обл.). Найменше ж за доставку газу пропонують споживачам "Київгазу" - лише 38 копійок за кубометр.

pixabay.com

Тарифи на світло у 2022 році

Відповідно до ухваленої постанови Кабміну № 859 від 11.08.2021 р., тарифи на електроенергію у 2022 році залишаться незмінними щонайменше до 30 квітня 2022 року. Натомість, за прогнозами Міністерства економіки, українцям варто очікувати зростання тарифів на електроенергію - на 17,5%.

Як йдеться у постанові уряду, від 1 жовтня 2021 року в Україні встановили нові тарифи на світло для побутових споживачів, які від 1 січня не зміняться.

Наразі українські домогосподарства, що споживають на місяць до 250 кВт/год, сплачують за світло за тарифом 1,44 грн за 1 кВт/год.

А ті українці, що споживають понад 250 кВ/год, витрачають на електроенергію більше - за тарифом 1,68 грн за 1 кВт/год. Таким тарифом користуються 80% населення.

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Тарифи на опалення від 1 січня

В уряді запевняють, що під час опалювального сезону 2021-2022 років ціни на опалення в Україні не будуть підвищуватися. Для цього Кабмін розробив певний механізм. Аби уникнути завищення цін на тепло, перед початком опалювального сезону Кабмін, НАК "Нафтогаз України", Асоціація міст України та місцева влада домовилися, що тарифи на опалення для населення залишаться на минулорічному рівні до квітня 2022 року.

Водночас, за прогнозами Міненерго, від 1 січня на українців, можливо, очікуватиме зростання цін на 6% від сьогоднішніх. На думку експертів, тарифи на опалення 2022 року підвищаться аж на 16% (можлива похибка +/-3%). Також, за їхніми прогнозами, тарифи можуть зрости у 2023-2024 роках:

За опалення у 2023 році українці можуть платити на 10% більше, ніж є зараз.

у 2023 році українці можуть платити ніж є зараз. У 2024 році вартість опалення зросте на 7,5%.

ТСН.ua

Тарифи на воду від 1 січня

Урядовці запевняють, що вартість водопостачання від 1 січня 2022 року для українців не зміниться. Однак, за прогнозами експертів, варто очікувати на суттєве здорожчання. У вересні 2021 року представники Кабінету міністрів, НАК "Нафтогаз України", Асоціації міст України та Конгресу місцевих і регіональних влад підписали Меморандум, який передбачає, що вартість гарячої води не повинна зрости, принаймні, до закінчення опалювального сезону-2022.

В той же час, відповідно до постанови Кабінету міністрів №586, варто очікувати, що вартість води може піднятися на 11%. Як йдеться у консенсус-прогнозі, опублікованому на сайті Міністерства економіки, на наступний рік прогнозується значне підвищення вартості води. Так, експерти підрахували, що вартість води може зрости на 16%. Також варто очікувати здорожчання водопостачання і на наступні роки:

2023 року ціна на гарячу воду зросте на 10%.

2024 року – на 7,5%.

Нагадаємо, від початку 2022 року в Україні набуває чинності низка законодавчих ініціатив, які торкнуться більшості українських громадян. Що зміниться від 1 січня 2022 року, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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