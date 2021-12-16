Тарифи на світло: чи зросте вартість електроенергії від 1 січні та чого очікувати українцям

Тарифи на світло: чи зросте вартість електроенергії від 1 січні та чого очікувати українцям

2022 року набуде чинності низка законодавчих змін, які торкнуться більшості українців.

В 2022 році на українців чекає низка змін в соціально-економічний сфері. Очікується, від 1 січня зросте зарплата, пенсії, прожитковий мінімум. Також в Україні планують перерахувати тарифи на житлово-комунальні послуги: електроенергію, опалення, газ та водопостачання.

Чи зміниться вартість електроенергії від 1 січня 2022 року та чого очікувати українцям - у матеріалі ТСН.ua.

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Відповідно до ухваленої постанови Кабміну № 859 від 11.08.2021, тарифи на електроенергію в 2022 році залишаться незмінними щонайменше до 30 квітня 2022 року. Натомість, за прогнозами Міністерства економіки, українцям варто очікувати зростання тарифів на електроенергію - на 17,5%.

Тарифи на світло для населення

Як йдеться у постанові уряду, від 1 жовтня 2021 року в Україні встановили нові тарифи на світло для побутових споживачів, які від 1 січня не зміняться.

Наразі українські домогосподарства, що споживають на місяць до 250 кВт/год, платять за світло за тарифом 1,44 грн за 1 кВт/год.

А ті українці, що споживають понад 250 кВ/год, витрачають на електроенергію більше - за тарифом 1,68 грн за 1 кВт/год. Таким тарифом користуються 80% населення.

Тарифи на електроенергію для підприємств

Тарифи на електроенергію для промислових підприємств відрізняються від тарифів на електроенергію для населення. Вартість електроенергії для всіх обленерго встановлює Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), тому в різних регіонах ціна на світло для непобутових споживачів відразняється. Також на розмір тарифу впливає клас напруги (1-й або 2-й клас).

Слід зазначити, від 1 січня 2022 року в Україні не змінюється показник мінімальної зарплати в місячному розмірі, а підвищення на 200 грн заплановане від 1 жовтня. Натомість мінімальна зарплата в погодинному розмірі зросте вже від 1 січня - щоправда, всього на 14 копійок. Детальніше - за цим посиланням.

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