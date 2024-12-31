Тарологиня приголомшила, на що чекати в новорічну ніч: прогноз для України, який шокує

Відома українська тарологиня Анна Атаманова зробила передбачення на новорічну ніч та 2025 рік.

Так, вона заявила, що Росія і надалі тероризуватиме ракетами Україну, перемовини вже розпочалися, однак, результати ми відчуємо лише восени 2025-го. В Україні вона передбачила зростання цін, а в Росії – крах економіки впродовж найближчих років. Ба більше, нові віруси з'являться у світі вже 2025 року.

Якими ще передбаченнями приголомшила тарологиня – дізнавайтеся в ексклюзиві TSN.UA.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Неспокійна новорічна ніч

Атаманова зазначила, що у новорічну ніч ймовірна загроза з неба. Основна ціль – енергооб'єкти України. Також вона зауважила, що шахедний і ракетний терор – це спосіб росіян посадити Україну за стіл перемовин на невигідних для нас умовах.

"Буде неспокійно і дійсно загроза є. Ціль, звісно, підбити якомога більше енергостанцій, щоб ми були без світла і в несвятковому настрої. Всі ці агресивні обстріли для того, щоб скоріше погоджувались на їхні умови і сідали за стіл переговорів. Тобто, щоб поступилися територією, на що не погоджується наш президент", - сказала Анна Атаманова.

Перемовини вже відбуваються

Примітно, що тарологиня заявила, що перемовини вже тривають, але результатів може бути досягнуто лише восени 2025 року.

"Мені показує дев'ятий місяць, вересень. Можливо, осінній період. Хоча перемовини уже відбуваються, але не безпосередньо між Зеленським і Путіним, а між іншими людьми пропонуються папери, документи для того, щоб ми пішли на поступки. І коли ми не погоджуємося, залучаємося підтримкою інших країн, нам обіцяють допомогу, і після "бавовни" в Росії ми чутимемо постріли та агресію від росіян. 2025 року все частіше ми будемо чути новини про Корею і Китай. Китай підійматиметься все вище і вище", - зазначила вона.

Небезпека для Путіна

Найнебезпечніший період для Путіна, за словами тарологині, буде саме восени 2025 року.

"У Путіна почнуться проблеми. В його колі дуже багато зрадників. Будуть підставляти, будуть невдоволення одне проти одного… Різні клани підуть одне на одного. Хоча по здоров'ю в нього давно проблеми… Мені показує лише, що саме 20 число для нього небезпечне. Дуже небезпечний для нього буде восьмий місяць і дев'ятий", - розповіла експертка.

Піднесення Зеленського

Тарологиня налогосила, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у піднесеному стані 2025 року, оскільки до України буде надходити чимало військової та економічної допомоги.

Чи піде Путін далі

Тарологиня зазначила, що Путін може ще більш агресивніше поводитися і його дії будуть спрямовані саме на Європу: "Я бачу, що стоятимуть кораблі, буде якийсь розподіл. І водночас, я бачу, що Путін буде все агресивніше себе поводити в Європі стосовно інших країн. На сході також активніше все відбуватиметься. На сході також підніматимуть зброю. Я зараз бачу Африку. Там, мені здається, готують якихось військових, навчають… Ось такі я картинки бачу".

Територіальна цілісність України

Розповіла експертка і про те, чи зможе Україна повернути окуповані території.

"Можливо, щодо трьох областей якось ми там вирішимо питання. А так взагалі, щоб повністю, то ні. Я бачу, що Україна ніби як розкреслена і інші країни з Європи допомагатимуть і якось відповідатимуть за частини територій України. Тобто, допомагатимуть захищати та відбивати. Все більше буде новітніх технологій і зброї".

Також, за словами Анни Атаманової, США та Китай продовжать протистояти одне одному. Однак, Америка допомогатиме Україні.

Анна Атаманова / Фото: ТСН.ua

Чи буде ядерний терор

Ядерний терор РФ 2025 року можливий, однак, за словами тарологині, цю зброю росіяни не застосують проти України. Хоча, загроза від хімічної зброї залишається високою. Ба більше, в України теж є "сюрприз" для окупантів. Мова йде про новітню зброю, яка допоможе нам наблизити перемогу. За словами Анни Атаманової, також неспокійно буде і в Криму.

"Постійно погрожуватимуть, демонструватимуть цю зброю, навіть на території Білорусі, але застосовувати не планують. Це просто залякати. Хімічна зброя в невеликій кількості можлива. Але і ми володітимемо зброєю, яка несе небезпеку для Росії. Ми також не будемо відставати. У Криму буде неспокійно".

Вибори в Україні

Зробила свій прогноз тарологиня і щодо можливих виборів в Україні 2025 року. За словами Анни, одна із умов росіян – змінити владу в Україні. Попри те, що для Зеленського березень і квітень стануть тривожними місяцями, Атаманова не побачила президентських виборів 2025-го.

"На жаль, у нашого президента також дуже багато зрадників і дуже багато людей, які готові зайняти його місце. Я бачу, що один чоловік середнього віку планує, жінка також… Більш за все мені показує, що, можливо, Володимир Зеленський ще залишиться, повторно".

Російська економіка на грані краху

Примітно, що деякі фінансові та економічні експерти прогнозують крах російської економіки упродовж 5-ти років. Щодо цього питання Анна Атаманова також зробила цікаве передбачення.

"У мене показує чотири роки. Зараз вони максимально намагатимуться втриматися і посилити свої позиції, просуватися вперед, залучатися підтримкою надалі корейців, можливо, китайців. Дійсно, економічний спад у них, це правда. Я бачу, що багато людей переживають складні моменти і особливо це стосується ліків. Не вистачає ліків, виплат, грошей, є обмеження і все проблемніше знайти місце працевлаштування. Люди відчуватимуть, що про них мало хто піклується у тих місцях, де "бавовна".

Екологічні проблеми РФ

Зазначила тарологиня і про екологічні негаразди в Росії. Ба більше, питання екології буде на порядку денному впродовж 2025-го року у всьому світі.

"І тут сюрприз! Чомусь я бачу, що, можливо, і у них будуть проблеми зі світлом у деяких містах. І ще, зокрема, буде проблема з води. Взагалі, зараз найактивніша і найлютіша стихія води. Найближчим часом ми все частіше відчуватимемо, що найнебезпечніші місця – це там, де близько вода. Загрозу нестиме вода. Рік змії буде таким ніби тихим, але якщо буде екологічна катастрофа, то вона буде масштабною. І в майбутньому настануть такі часи в Європі також, коли не вистачатиме питної чистої води", - поділилася Анна.

Загострення на фронті

Розповіла Атаманова і про складну ситуацію на фронті. Та зазначила, де українські військові можуть бути взяті у кільце.

"Цей місяць для наших військових буде складним. Одеса, Одещина, Сумщина, Херсон, Харківщина – посилені обстріли. 11 число наступного місяця… Я бачу, що у кільце можуть бути взяті… Запоріжжя, отам потрібно бути дуже обережним нашим військовим, Запорізький напрямок. На Донецькому напрямку складно, але і у нас є нова стратегія і нові сюрпризи. Також є ймовірність, що на нашій території будуть миротворці", - сказала вона.

Однак, непереливки буде і військам Росії. Зокрема, тарологиня говорить про смерть відомого військового РФ.

Мобілізація в Україні

Також тарологиня здивувала прогнозном щодо зниження мобілізаційного віку та мобілізації жінок.

"Якщо говорити про надмолодий вік, від 18 років, то більш я бачу, що ні. Від 25, 28 років, можливо, так. Але Україна не розслаблятиметься в плані військової підготовки і нарощуватиме зброю та тренуватиме військових однозначно. Також я бачу, що одна із країн, про яку я не хочу зараз говорити, щоби не зашкодити, у майбутньому допомагатиме нам військовими і допомагатиме нам надалі тренувати і навчати військових. Мобілізація жінок ймовірна. У нас і так на сьогодні дуже багато жінок-добровольців, які дуже успішно воюють. Жінки в нас дуже сильні в Україні, як і чоловіки. Кожна українка, я думаю, що володіє магічними здібностями, передчуттям, баченням, як кішка відчує завжди небезпеку", - заявила тарологиня.

А от запрошення до НАТО Україна найближчим часом не отримає, говорить Анна Атаманова.

Що чекає на світ

Гучне передбачення зробила Анна Атаманова і про новітні технології та нові віруси. Ба більше, на людство чекає і нова релігія.

"Рік змії – це рік отрути, розповсюдження нового вірусу, який в Європі та Азії буде активнішим. Україну він більш оминатиме. Я бачу, що все змінюється: старе тримається, не хоче відходити, не пускає нове, але всеодно світ дуже сильно змінюватиметься. Багато що в майбутньому буде змито водою. Клімат змінюватиметься у світі, температура, люди. Буде все більше новітніх технологій, роботизації. 2025-го у світі винаходитимуть нові ліки. Також будуть нові роботи, дрони, коли потрібно буде менше витрачати людського ресурсу і можна буде зберегти людські життя завдяки роботам, станціям. Я ще від літа говорила, що бачу яскраву лазерну зброю, яка буде в Україні. Я знову її бачу і бачу, що застосовуватимуть кліматичну зброю. Люди все більше піддаватимуться хаосу, не розуміти, як їм у майбутньому проживати своє життя, але всеодно, старе відходить і заходить нова ера та епоха. Тоді, коли вщухатимуть війни, я говорю, можливо, про 40 років, потихеньку буде якась нова віра. Це водночас ніби як церква, а з іншого боку це як психологія розквітатиме".

Нагадаємо, прогнози магів та мольфарів, яким буде 2025 рік для України. Також вони спрогнозували, чи закінчиться війна.

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