Тарологиня розповіла, чи повернеться Дорофєєва до Дантеса та чи є між Вовою і Дашею Кацуріною роман

Фани зацікавлено слідкують за розвитком кохання Наді та Міші і не можуть зрозуміти, чи дійсно Вова і Даша разом.

Ексклюзивно вікканська жриця, тарологиня Олена Кузьмич, яка щодня робить прогноз на ТСН.ua, зробила таропрогноз за картами щодо стосунків цієї відомої четвірки.

Зокрема, Олена подивилася, наскільки довговічне кохання Дорофєєвої та Кацуріна, і чи повернеться вона до Дантеса.

Таропрозноз від Олени Кузьмич

1. Хто став ініціатором розриву у стосунках між Надею Дорофєєвою і Володимиром Дантесом?

Також читайте Гороскоп на 12 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

– З погляду Таро, а я використовую класичний кельтський хрест – це такий розклад, який трішки адаптований під себе за роки практики, я би сказала, що до цієї ситуації призвело те, що у них не залишилося глибоких почуттів одне до одного. Тому що в основі розкладу у нас лежить п'ятірка кубків (масть кубків можна порівняти з водою любові), відповідно, частина цих кубків вже впала і вода кохання з них вилилася. У пари не залишилося глибоких почуттів. Також причиною розриву стало те, що Надя хоче розвиватися, рухатися вперед, здобувати чогось нового і, відповідно, поруч з собою вона хоче бачити сильного чоловіка, фінансово забезпеченого. Також у Наді і Володимира дуже багато внутрішніх страхів, недомовок і це вилилося в те, що життя перетворилося на жахіття, якісь проєкти не обростали плоттю, не ставали реальністю. Тому, оскільки хотілося якоїсь гармонії і вони вже обоє не бачили тих партнерів, заради яких вони раніше були разом, це і призвело до розриву.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

2. Хто став ініціатором розриву у Кацуріних?

– З погляду Таро, ця пара мала більш гармоній вигляд, як то кажуть, шлюб на небесах. Тому що у їхньому розкладі дуже багато старших арканів, які вказують на те, що це глибокі відчуття, можливо, ціла філософія життя, яка їх об'єднувала. Цікаво, що в основі їхнього розкладу лежить смерть, але в картах Таро це не карта смерті у більшості випадків, а глибоких змін. Тобто, ми розуміємо, що в цієї пари також настав момент, коли потрібно було все знищити, щоб на новому фундаменті щось будувати. Проте, цього не сталося, вони не змогли опанувати себе в нових ролях. Також дуже сильно впливає те, що Даша – мама. Відповідно, вона дуже багато часу і сил віддає своєму материнству і реалізації себе не лише як жінки-партнера, але і як матері. Це теж було таким фактором.

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Що було б далі? Є карта семірка кубків. Я би сказала, що вони обидва мріяли не про те. Вони дивилися не в одну сторону, хтось щось своє задумав, воно переливалося з пустого в порожнє і так само, як і в пари Наді і Вови, вони теж не побачили в собі тих партнерів, якими вони були раніше одне для одного. Зараз їх дуже сильно об'єднує почуття дому. Це те, що їх дуже сильно зближує і тримає, попри те, що вони вже не разом.

3. Наскільки довговічні стосунки Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна?

– Це цікаве запитання, тому що Таро не показує часу. Я би сказала, що через те, що у нас зараз війна, горизонт прогнозування Таро теж досить обмежений, тому що раніше можна було казати про прогнозування подій приблизно на шість місяців, у кожної людини, звичайно, індивідуально, адже за цей період можна одружитися, закохатися, завагітніти, змінити роботу, тобто цього достатньо, щоб ухвалити якесь важливе для життя рішення. А через те, що у нас війна і в нас дуже багато рандомних подій, які впливають на прогнозування подій за допомогою Таро, цей час обмежений. Але, якщо говорити про те, який воно має вигляд, то у нього дуже світлий, позитивний розклад. Це любов. Якщо сказати англійською, це full in love, це fall in love. Дуже багато карт, які говорять про кохання, закоханість, трепетне ставлення одне до одного, ніжність, доволі глибокі почуття.

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєвій дуже подобається Міша як чоловік, як лідер, як особистість. Вона, можливо, знайшла в ньому те, чого їй не вистачало в попередніх стосунках. Проте, я би не сказала, що це аж настільки глибокі стосунки, тому що ми маємо карту закоханих у майбутньому, яка перевернута, і Десятку мечів, яка вказує на те, що все буде не так гладко, як би хотілося, але ми маємо розуміти, що карти Таро – це лише карти, а рішення ухвалюють люди. Лише від них двох залежить, чи переросте їхнє кохання у глибокий і дуже-дуже міцний союз.

4. Чи справді у Дантеса та Кацуріної роман? Можливо вони разом заради розваги чи піару?

Також читайте Осетровий супермісяць 12 серпня: гороскоп для всіх знаків зодіаку

– Це цікаве запитання, я б сама хотіла знати на нього відповідь. Вони зійшлися на тому, що вони дуже розумні і у них обох були розбиті серця. Я би не сказала, що це таке кохання-кохання. Вони подобаються одне одному інтелектуально. Плюс, для Кацуріної Дантес – це чоловіче плече на заміну її чоловіка. Якщо в попередньому розкладі Наді і Міші багато любовних карт, і вони вже будуть гратися, як їх реалізують в реальному житті, то в цієї пари фактично немає любовних карт, які б вказували на якийсь зв'язок. Я би сказала, що ці стосунки – зійшлися дві самотності і зрозуміло, що це можна було використати для піару. Чи будуть вони разом далі – час покаже. Це все, що каже Таро, бо є колесо фортуни, яке каже, що мають відбутися ще якісь події. А далі вони мають обрати, що вони хочуть робити далі. Якщо їхній вибір буде спільним, взаємним, то вони матимуть шанс на продовження. Ні – то ні.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/vladimirdantes

5. Яка ймовірність того, що Дантес і Дорофєєва знову будуть разом?

– Більше за все, що вони можуть зійтися, але це не будуть вже стосунки, це буде суто секс. Тому що у нас така карта лежить в центі розкладу – туз жезлів, яка схожа на фалічний символ. А щодо карти кохання – вони перевернуті. Тобто, я не думаю, що це будуть якісь тривалі стосунки чи ще щось. Щодо того, чи можуть вони зійтися – якщо Дантес знову опиниться на коні, то Дорофєєва зверне на нього набагато більшу увагу. Але Володимир має бути геть суперчоловіком, щоб вона знову віддала йому своє серце.

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

6. Чи будуть знову разом Даша та Міша Кацуріни?

– Вони можуть зійтися лише в тому випадку, коли вони обоє стануть дуже сильними, сміливими та дуже фінансово забезпеченими. Я так розумію, що війна похитнула їхні основи шлюбу, крім глибокої філософії, яка в них була. Відповідно, коли це виправиться, є шанс того, що вони відновлять стосунки. Шанс є, але він мінімальний, тому що немає любовних карт. Є багато протиріч. Є карта, яка вказує на те, що шлюб, напевно, вони не відновлять, тому що це перевернутий Іерофант – Верховний Жрець, Папа, – священник, який благословляє на шлюб.

Міша і Даша Кацуріни / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Втім, Олена наголосила, що карти Таро – не догма.

"Це ніби фотографія моменту на Polaroid. Якщо подивитися за тиждень, то ситуація зміниться, тому що ми щодня ухвалюємо якісь рішення і відповідно, все змінюється у нашому житті. Ми самі робимо свою долю, а карти Таро – лише якісь підказки", – зазначила вона.

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua розповіла заплутану історію кохання чотирьох друзів Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна і Володимира Дантеса та Даші Кацуріної.

Читайте також: